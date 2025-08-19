İngiltere'de "at yarışı grevi" kararı

İngiliz At Yarışları Otoritesi (BHA), mevcut çevrimiçi bahis vergisi sisteminin üçlü yapısını tek bir vergiyle değiştirme önerilerine tepki olarak “Axe the Racing Tax” (Yarış Vergisini Kaldırın) kampanyası başlattı. Önerilen değişiklikle, yarışlardaki yüzde 15 verginin, şans oyunlarında uygulanan yüzde 21’e çıkarılabileceği endişesi bulunuyor.

Bu karar, modern İngiltere tarihinin ilk gönüllü yarış boykotu olarak kayda geçti.



BHA CEO’su Brant Dunshea, grevin amacını şöyle açıkladı:

“Bu, hükümete vergi önerilerinin sporumuzun geleceğini tehdit eden ciddi sonuçlarını göstermek için yapılan bir eylem. İngiliz at yarışları zaten mali olarak kırılgan durumda ve vergi artışı, sporu ve ülke genelindeki binlerce işi ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir.”

"BU KARARI HAFİFE ALMADIK"

"İngiliz yarışları, hükümet önerileri nedeniyle yarış yapmama kararı alan ilk sektördür" diyen Dunshea ayrıca, "Bu kararı hafife almadık; amacımız hükümeti, mirasımız ve kültürümüzün önemli bir parçası olan sporun geleceğini korumak için vergi önerisini yeniden değerlendirmeye teşvik etmek" ifadelerini kullandı.



Hükümet ise değişikliğin amacının çevrimiçi bahisleri diğer çevrimiçi kumar türleriyle uyumlu hale getirmek ve bürokrasiyi azaltmak olduğunu belirtti. “Bu, vergi oranlarını artırmak veya azaltmakla ilgili değil,” denildi ve tüm paydaşlardan görüşler alınacağı ifade edildi.