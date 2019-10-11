İngiltere'nin Manchester kentinde bir AVM'de bıçaklı saldırı yaşandı. Beş kişiyi yaralayan saldırgan, elektroşok tabancası ile etkisiz hale getirildi.
İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan saldırganın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
İngiltere polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
İngiltere'de AVM'de bıçaklı saldırı
NTV HaberDünya
İngiltere'nin Manchester kentindeki bir AVM'de bıçaklı saldırgan paniği yaşandı.
İngiltere'nin Manchester kentinde bir AVM'de bıçaklı saldırı yaşandı. Beş kişiyi yaralayan saldırgan, elektroşok tabancası ile etkisiz hale getirildi.