İngiltere’de banknot krizi. Tarihi figürlerin yerini doğa alacak

İngiltere Merkez Bankası, yeni banknot serisinde tarihi figürler yerine İngiltere’nin doğal yaşamını yansıtan görüntülere yer vermeyi planlıyor.

Bu değişiklik kapsamında İkinci Dünya Savaşı lideri Winston Churchill’in 5 sterlin banknotundan çıkarılması öngörülüyor. Yeni tasarım, son yıllarda banknotlarda yer alan ünlü İngiliz isimlerinin aşamalı olarak kaldırılması anlamına geliyor.

ÜNLÜ İSİMLER BANKNOTLARDAN ÇIKARILACAK

Yeniden tasarım kapsamında yalnızca Churchill değil, başka önemli figürler de banknotlardan çıkarılacak.

10 sterlin banknotundan yazar Jane Austen, 20 sterlin banknotundan ressam J. M. W. Turner, 50 sterlin banknotundan matematikçi ve şifre kırıcı Alan Turing zamanla kaldırılacak.

HAYVANLAR VE DOĞA MANZARALARI YER ALACAK

İngiltere Merkez Bankası’nın planına göre yeni banknotlarda İngiltere’ye özgü hayvanlar ve doğa manzaraları yer alacak.

Olası tasarımlar arasında porsuk, su samuru, kurbağa, kirpi, peçeli baykuş ve semender gibi hayvanlar bulunuyor. Görsellerde ayrıca bitkiler ve doğal manzaralar da yer alacak.

Merkez Bankası, bu değişimin ülkenin farklı bir yönünü öne çıkarma fırsatı sunduğunu belirtti.

Açıklamada, “Banka 50 yılı aşkın süredir banknotlarında ulusal düşünceyi, yeniliği ve değerleri şekillendiren ilham verici tarihi figürleri gururla sergiledi.” ifadelerine yer verildi.

HALKIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Yeni banknotlarda hangi hayvanların yer alacağına ilişkin karar öncesinde kamuoyu görüşü alınacağı belirtildi.

Merkez Bankası, yıl içinde yapılacak istişarelerle halkın görmek istediği doğal yaşam unsurlarını belirlemeyi planlıyor.

İngiltere Merkez Bankası Baş Kasiyeri Victoria Cleland, yeni banknot serisinin hazırlanmasındaki en önemli nedenlerden birinin sahtecilikle mücadele olduğunu söyledi.

Cleland, doğa temalı görsellerin banknot doğrulama açısından avantaj sağladığını belirterek bunun aynı zamanda İngiltere’nin zengin ve çeşitli yaban hayatını sergileme fırsatı sunduğunu ifade etti.

YENİ BANKNOTLAR BİRKAÇ YIL SONRA GELECEK

Yeni tasarımlı banknotların dolaşıma girmesi için birkaç yıl daha beklenmesi gerekecek.

Banknotların diğer yüzünde ise Kral Charles'ın portresi yer almaya devam edecek. Üzerinde Kraliçe 2. Elizabeth’in bulunduğu banknotlar da dolaşımda kalacak.

SİYASETÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Plan, bazı İngiliz siyasetçilerin tepkisini çekti.

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İngiliz yaban hayatının kutlanmasının güzel olduğunu ancak Winston Churchill’in Avrupa’yı faşizmden kurtaran liderlerden biri olduğunu vurguladı.

Davey, “Bir porsukla değiştirilmekten daha iyisini hak ediyor.” ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti milletvekili Alex Burghart da kararı “skandal” olarak nitelendirdi.

Burghart, Churchill’in 5 sterlin banknotundaki yerini hak ettiğini belirterek “Bu ulusu şekillendiren büyük insanları unutmamalıyız.” dedi.