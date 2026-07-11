İngiltere'de başbakan olması beklenen Burnham'dan Gazze mesajı. "Vicdanımızdaki yara"

İngiltere 'de Başbakan olması beklenen İşçi Partili Andy Burnham , Keir Starmer'ın Gazze politikası nedeniyle özür diledi. Burnham, Gazze'deki insani tabloyu "ortak vicdanımızdaki yara" olarak niteledi.

İSRAİL'E YAPTIRIM VAADİ

20 Temmuz'da başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Burnham, "Partimin doğru tavır almadığını düşünen çok sayıda insan olduğunu biliyorum, bunun için üzgünüm." dedi.

Daha iyisini yapmaktan söz eden Burnham, başbakan olursa İsrail 'e yaptırımları genişletme sinyali verdi. Yahudi yerleşimcilerle ticaretin yasaklanmasını da gündeme alacağını söyledi.

BURNHAM BAŞBAKANLIĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Andy Burnham, partisinin milletvekillerinden aldığı güçlü destekle başbakanlığa bir adım daha yaklaştı. Burnham, İşçi Parti içindeki adaylık sürecinin ilk gününde 403 milletvekilinden 322'sinin desteğini aldı. Tek aday olması için gereken milletvekili sayısının sadece bir oy altında kaldı.

9 Temmuz'daki oylamaya katılmayan bazı milletvekilleri Burnham'ı destekleyeceğini açıkladı. Burnham, bir milletvekilinin daha desteğini alırsa tek aday olacak.

20 TEMMUZ'DA KOLTUĞU DEVRALACAK

Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın gelecek hafta İşçi Partisi lideri olması bekleniyor. 20 Temmuz'da ise Keir Starmer'ın yerine Başbakanlık koltuğuna oturacak.

Burnham, milletvekillerine teşekkür ederek, ülkenin siyasette yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İktidarın yerel yönetimlere aktarılacağını, ekonominin sıradan vatandaşların ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirileceğini belirtti. Büyümenin ülkenin her bölgesine yayılacağını vurguladı.

Başbakan Keir Starmer, Mayıs'taki yerel seçimlerde kötü performans sergilediği için geçen ay istifa edeceğini açıklamıştı.