İngiltere'de berberlere baskın: Yüzlerce dükkan kara para aklamakla suçlanıyor

İngiltere'de Ulusal Suç Ajansı (NCA), kara para aklama ve modern kölelikle ilgili ülke çapında düzenlenen bir operasyonda yüzlerce berber dükkanının hedef alındığını açıkladı.

NCA tarafından koordine edilen Machinize Operasyonu kapsamında polis ve kolluk kuvvetleri İngiltere ve Galler'de aralarında manikür salonları ve vape dükkanlarının da bulunduğu 265 işletmeye baskın düzenledi.

NCA, operasyonun “cadde suçlarıyla” mücadele etmeyi ve suç çetelerinin suç gelirlerini gizlemek için nakit yoğun işletmeleri kullanmasını önlemeyi amaçladığını açıkladı.

Ajans, 10 dükkanın kapatıldığını ve daha fazla kapatmanın beklendiğini de sözlerine ekledi.

The Independent'ın bildirdiğine göre baskınlar sonucunda 35 kişi tutuklandı ve modern kölelik mağduru olduğundan şüpheleniLen 97 kişi polis koruması altına alındı.

"PARA AKLAMAK İÇİN PARAVAN OLARAK KULLANILIYOR"

NCA Ulusal Ekonomik Suç Merkezi Müdür Yardımcısı Rachael Herbert, “Nakit yoğun işletmelerin kara para aklama için paravan olarak kullanıldığını ve Birleşik Krallık'taki en yüksek zarar ve en yüksek etkiye sahip suçlardan bazılarını kolaylaştırdığını biliyoruz” dedi.

Herbert, uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtımı, organize göçmenlik suçu, modern kölelik ve insan kaçakçılığı, ateşli silahlar ve yasadışı tütün ve elektronik sigara satışı ile bağlantılar gördüklerini belirtti.

Herbet, “Machinize Operasyonu, ülke genelinde bir dizi suç için kılıf olarak kullanılan berber dükkanlarını ve diğer cadde işletmelerini hedef almıştır” diye ekledi.

1 MİLYON STERLİN DONDURULDU

Toplam 19 farklı polis gücünün ve bölgesel organize suç birimlerinin katıldığı operasyon sırasında polis memurları banka hesapları üzerinde toplam 1 milyon sterlinden fazla dondurma kararı aldı.

NCA ayrıca 40 bin sterlinden fazla nakit para, 200 bin kadar sigara, 7 bin paket tütün ve 8 binden fazla yasadışı elektronik sigara ele geçirdiklerini açıkladı. Görevliler toplam 150 bitki içeren iki kenevir çiftliği de buldu.

TÜRK BERBERLER RAHATSIZ

İngiltere'de geleneksel Türk berber konseptini kullanarak kara para akladığından şüphelenilen dükkanlara geçtiğimiz hafta da art arda baskınlar yapılmıştı.

Türk berberlere ilişkin ortaya atılan iddialar ciddi bir rahatsızlık yaratırken, uzun yıllardır Birleşik Krallık’ta bu işi yapan berberler kendilerinin kötü niyetli olanlardan ayırt edilmesini istiyor.