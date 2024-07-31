İngiltere'de bıçaklı saldırıda 3 çocuk öldü: Aşırı sağcılar camiyi hedef aldı

Southport'ta 29 Temmuz'da meydana gelen olayın ardından kentte bir grup, Southport Islamic Society Camisi dışında toplandı.



Aşırı sağcıların sık sık kullandığı, "Ölene kadar İngiliz" ve "Teslim olmak yok" sloganları atan grup camiye taş ve tuğla parçaları attı.



Söz konusu bıçaklı saldırının gerçekleştirdiği yerin yakınlarında bulunan caminin çevresinde Merseyside polisi yoğun güvenlik önlemi aldı.



"SPEKÜLASYONLARIN KİMSEYE FAYDASI YOK"



Olaya ilişkin açıklama yapan Merseyside polisi, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL) destekçisi olduğu düşünülen grubun camiye saldırdığını ifade etti.



Yerel saatle 19.45'te (TSİ 21.45) cami önünde toplanan gruba müdahale eden polise şişe ve çöp kovaları atıldığı belirtilen açıklamada, bir polisin burnunun kırıldığı, bir polis minibüsünün ise ateşe verildiği belirtildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Alex Gloss, "Üç çocuğun trajik şekilde hayatını kaybetmesiyle sarsılan bir toplumda bunun yaşandığını görmek iğrenç." ifadesini kullandı.



Gloss, polis ve acil servis çalışanlarının, hayatlarının en kötü manzarasıyla karşı karşıya kalmışken şimdi saldırıya uğradığını belirterek, "Bu akşam Southport'taki olaya, Merseyside bölgesinde yaşamayan, Merseyside insanını umursamayanlar katıldı." değerlendirmesini yaptı.



Bıçaklı saldırının 17 yaşındaki şüphelisinin kimliğine ilişkin spekülasyonların şiddet olayları için kullanıldığına işaret eden Gloss, "Şahsın zaten gözaltında bulunduğunu ve Birleşik Krallık doğumlu olduğunu açıkladık. Şu aşamada spekülasyonların kimseye faydası yok. Polis memurlarımızın bunlarla karşı karşıya kalmaması lazımdı ancak bu akşam yeterince acı çeken yerel halkın güvenliğini sağlayacak ve suça karışanları gözaltına alacaklar." ifadelerini kullandı.

Southport kentindeki bıçaklama olayının gerçekleştiği yerin yakınına çiçekler ve oyuncaklar bırakıldı.

AŞIRI SAĞCI HESAPLAR ŞÜPHELİ BİLGİLER PAYLAŞTI



İngiliz medyasında yer alan habere göre, bazı sosyal medya hesaplarında gözaltındaki kişinin kimliğine ilişkin doğruluğu şüpheli bilgiler paylaşıldı.



İçişleri Bakanı Yvette Cooper, konuya ilişkin parlamentoda yaptığı değerlendirmede, "Sosyal medya şirketlerinin sorumluluk alması gerek." ifadesini kullandı ve halka spekülasyonlara inanmama çağrısı yaptı.



The Guardian gazetesi ise şüphelinin kimliğine ilişkin detayların, İngiltere ve ABD'den bilgiler aktaran haber platformu izlenimi veren siteden yayıldığını öne sürdü.



Bu sitede, saldırı şüphelisinin geçen yıl ülkeye kaçak giren "Ali" isimli sığınmacı olduğu iddia edildi.



The Guardian'ın haberinde, sosyal medya platformu TikTok'ta ise aşırı sağcı Reform UK Partisi destekçisi bir kişinin paylaştığı iddiaların 800 bin izlenmeye ulaştığı bilgisine yer verildi.