EMNİYET BİRİMLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis bugün yaptığı açıklamada, maddenin ne olduğunu ve olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için soruşturma başlattığını bildirdi.

Kimyasal bir tahriş edici olan göz yaşartıcı gaz, gözlerde, burunda ve boğazda yanmaya yol açarak insanları geçici olarak etkisiz hale getiriyor.

Polisten yapılan açıklamada, yan etki fark eden veya fenalaşan herkesin hastaneye başvurması tavsiye edildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Steph Parker, açıklamasında, "Önceliğimiz konsere katılan herkesin güvenliğini sağlamaktı" dedi.

Co-op Live yönetimi, olayın nedenini tespit etmek için polisle yakın işbirliği içinde çalıştığını açıkladı.

2024'te açılan mekan, 2017'de Ariana Grande konseri esnasında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiği kent merkezindeki Manchester Arena'ya yaklaşık 3 mil (5 kilometre) uzaklıkta yer alıyor.

Bu yıl çeşitli Grammy ödüllerine aday gösterilen Toliver'ın bu akşam Londra'daki O2 Arena'da sahne alması planlanıyor.