İngiltere'de "bilinmeyen madde" paniği. Konser alanından 12 bin kişi tahliye edildi
23.11.2026 15:52
Polis yaptığı açıklamada, maddenin ne olduğunu ve olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için soruşturma başlattığını bildirdi.
İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda "bilinmeyen bir madde" yayılması üzerine polis 12 bin kişiyi tahliye etti.
İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda "bilinmeyen bir madde" yayılmasının ardından polis 12 bin kişiyi tahliye etti, salondaki bazı kişilere tıbbi müdahale yapılırken bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Co-op Live adlı konser salonunun görevlileri, ABD'li rapçi Don Toliver'ın sahne aldığı sırada kalabalıktaki bazı kişilerin fenalaştığını yerel saatle 22.00'de polise bildirdi.
İhbar üzerine polis pazar gecesi olayı " büyük çaplı acil durum " ilan etti.
İngiltere'nin Kuzeybatı bölgesi ambulans servisi, "göz ve solunum yolu belirtileri" bildiren 50'den fazla kişiyi sağlık kontrolünden geçirdiğini duyurdu.
BBC kanalının haberine göre konser katılımcıları "korkunç bir koku" aldıklarını ve nefes almakta güçlük çeken kişileri gördüklerini anlattı.
Ambulans servisi daha önce maddenin göz yaşartıcı gaz olduğunun değerlendirildiğini belirtmişti.
İngiltere'nin Kuzeybatı bölgesi ambulans servisi, "göz ve solunum yolu belirtileri" bildiren 50'den fazla kişiyi sağlık kontrolünden geçirdiğini duyurdu.
EMNİYET BİRİMLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis bugün yaptığı açıklamada, maddenin ne olduğunu ve olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için soruşturma başlattığını bildirdi.
Kimyasal bir tahriş edici olan göz yaşartıcı gaz, gözlerde, burunda ve boğazda yanmaya yol açarak insanları geçici olarak etkisiz hale getiriyor.
Polisten yapılan açıklamada, yan etki fark eden veya fenalaşan herkesin hastaneye başvurması tavsiye edildi.
Emniyet Müdür Yardımcısı Steph Parker, açıklamasında, "Önceliğimiz konsere katılan herkesin güvenliğini sağlamaktı" dedi.
Co-op Live yönetimi, olayın nedenini tespit etmek için polisle yakın işbirliği içinde çalıştığını açıkladı.
2024'te açılan mekan, 2017'de Ariana Grande konseri esnasında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiği kent merkezindeki Manchester Arena'ya yaklaşık 3 mil (5 kilometre) uzaklıkta yer alıyor.
Bu yıl çeşitli Grammy ödüllerine aday gösterilen Toliver'ın bu akşam Londra'daki O2 Arena'da sahne alması planlanıyor.