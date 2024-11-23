İngiltere'de bir kez daha bomba alarmı: Tren istasyonu tahliye edildi

İngiliz polisi, ülkenin merkezindeki Euston tren istasyonu yakınlarında kontrollü bir patlama gerçekleştirdi.

Polis, şüpheli bir paketin araştırılmasının ardından Londra'ya ulaşıldığını belirtti.



Başkent Metropolitan Polisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Uzman memurlar tarafından kontrollü bir patlama gerçekleştirildi ve polis kordonları şu anda kaldırıldı” dedi.



LBC News, daha önce istasyonun tahliye edildiğini bildirmişti.



Polis de daha önce yaptığı açıklamada, internette “Euston İstasyonu civarında” bir olay yaşandığına dair haberlerden haberdar olduklarını ve önlem olarak kordonların yerleştirildiğini belirtmişti.

Yapılan güncellemede bu kordonların artık kaldırıldığı belirtildi.

İngiliz polisi, dün de Londra'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli bir paket ihbarını araştırırken kontrollü bir patlama gerçekleştirmişti.

Öte yandan polis, Gatwick Havalimanı'nda bir bagajda şüphelı̇ bı̇r yasak madde bulunduğunu açıklamış, bomba imha ekiplerinin havalimanına gönderildiği bildirilmişti.