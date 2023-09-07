İngiltere’de bir su samuru 125 bin dolar değerinde koi balıklarını yedi

İngiltere’de bulunan ünlü bir otel, bir su samurunun bahçedeki süs havuzlarından 125 bin dolar değerinde koi sazanlarını yediğini tespit etti.

İngiltere’de bir su samuru 125 bin dolar değerinde koi balıklarını yedi
Foto: DHA

İngiltere’nin Chestershire bölgesinde bulunan Grosvenor Pulford Hotel and Spa yetkilileri konuya ilişkin açıklama yaptı.

23 Ağustos’ta yapılan açıklamada “Ekibimiz yakın zamanda geceleri otel arazisinde dolaşan davetsiz bir misafiri keşfetti. Bu cesur adam, Asya Bahçesi havuzundan yaklaşık 30 koi sazanı ve diğer havuzumuzdan da 20 koi sazanı çalarak, arazimizi evi olarak görüyor.

Sokak hayvanlarını besleyen iki kişiye dayak

Sokak ını besleyen iki kişiye dayak

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Yerel eko-sistemde üzerimize düşeni yapmaktan ne kadar memnun olsak da biz (ve balıklar) oldukça yüklü bir fatura çıkardığı için saldırganın ziyaretlerinin, en azından biraz daha az olmasını umuyoruz. (Su samuru) 125 bin dolar değerindeki balıklarımızı yemekle suçlanıyor. Saha ekibimiz araştırmaya devam edecek.” denildi.

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