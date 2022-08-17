İngiltere'de bisikletlere plaka ve hız sınırı uygulaması gündemde

İngiltere'de bisikletlere plaka takılması, sigorta yapılması ve hız sınırı uygulanması planı gündemde.

Haberler - ntv.com.tr 17.08.2022 - 08:10

İngiltere'de bisikletlere plaka ve hız sınırı uygulaması gündemde

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'de bisikletlilerin motorlu taşıt sürücüleriyle benzer kurallara tabi olabileceği değerlendiriliyor.

TRT 'de yer alan bilgilere göre, ülke genelindeki yerleşim bölgelerinde bisikletçiler için saatte 32 kilometrelik hız, üst limit olarak belirlenebilir.

Trafik kurallarını ihlal eden bisikletçilerin tespit edilmesi için plaka uygulamasının da başlatılabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, ilgili plan kapsamında, bisikletçiler tarafından yaralanan yayaların tazminat almasını sağlayacak sigorta sisteminin de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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