İngiltere'de Başbakanlık konutunda devir teslim vardı.



Muhafazakar Partinin lideri seçilen Boris Johnson, başbakanlık görevini Theresa May'den resmen devraldı.



Boris Johnson'ın Başbakanlık konutundan önceki durağı Buckingham Sarayı'ydı. Johnson'ın aracı saraya girerken protestoyla karşılaştı. Çevre örgütü Greenpeace üyeleri aracın önünü kesti. Protestocular, insan zinciri oluşturarak "iklim acil durumu" yazılı pankart açtı. Eylemcilerin polis tarafından dağıtılmasının ardından Boris Johnson'ın aracı Kraliyet Sarayı'na girdi.



Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilen Johnson'a hükümeti kurma görevi verildi.



Buckingham Sarayı'nın ardından Başbakanlık konutuna giden Johnson, burada ilk konuşmasını yaptı. Brexit'le ilgili önemli mesajlar verdi. Yeni ve daha iyi bir anlaşma olacağı sözünü verdi.

Johnson, "ingiltere aleyhine iddiaya girenler kaybedecekler. Çünkü demokrasimize olan inancı yeniden tesis edeceğiz. Parlamentonun halka verdiği sözleri yerine getirerek eğersiz amasız 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden çıkacağız. Yeni bir anlaşma yapacağız. Bu anlaşma Brexit'in fırsatlarını artıracak. Aynı zamanda Avrupa'nın geri kalanıyla serbest ticaret ve karşılıklı desteğe dayalı yeni bir ortaklık geliştirmemize imkan tanıyacak." dedi.



55 yaşındaki Boris Johnson'ın konuşmasını Başbakanlık önünde dinleyenler arasında 31 yaşındaki kız arkadaşi Carrie Symonds da vardı.



İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, ilk olarak yeni bir kabine oluşturmaya çalışacak. Önceki Başbakan Theresa May'ın kabinesindeki önemli bakanlar Johnson'ın seçilmesinin ardından istifa etti.



Boris Johnson, Türk kamuoyunda da yakından bilinen bir isim. Osmanli Devleti'nde Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı olan Ali Kemal'in torununun oğlu olarak tanınıyor.



Önceki Başbakan Theresa May'ın veda konuşmasına da Brexit protestosu damgasını vurdu. May, "Brexit'i durdun" diye bağıran protestocuya "umarım bu olmaz" yanıtı verdi.