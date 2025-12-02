İngiltere’de bütçe sızıntısı sonrası üst düzey istifa

İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) Başkanı Richard Hughes, hükümetin yıllık vergi ve harcama bütçesine dair kritik detayların Maliye Bakanı Rachel Reeves parlamentoda konuşma yapmadan önce yanlışlıkla yayımlanması üzerine görevinden ayrıldı.

Hughes, Bakan Reeves’e sunduğu istifa mektubunda, yürütülen soruşturmada tespit edilen eksikliklerin sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

OBR, 26 Kasım’da yaşanan sızıntının benzerinin bu yılın başlarında da meydana geldiğini doğrulamıştı.

Hughes mektubunda, "Bu nedenle başkanlık görevimden ayrılmamın OBR’nin yararına olacağına karar verdim" ifadelerini kullandı.

Bağımsız kamu kurumu OBR’deki ilk beş yıllık görevine 2020’de başlayan Hughes, mayıs ayında Reeves’in desteğiyle ikinci dönemine adım atmıştı.

BÜTÇENİN DETAYLARI KONUŞMADAN ÖNCE SIZDI

Maliye Bakanı Reeves, parlamentodaki bütçe konuşmasına başladığı sırada OBR’nin ekonomik tahminleri ve 26 milyar sterlinlik vergi artışını içeren raporun detayları çoktan kamuoyuna yansımıştı.

Sızıntının ardından sterlin değer kazanırken İngiliz devlet tahvillerinin fiyatları yükseldi.

Reeves, konuşmasının başında yaşanan aksaklığı "derin bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve bunun OBR adına ciddi bir hata olduğunu vurguladı.

OBR yönetimi, sızıntının kurum liderliği tarafından fark edilmeyen ve önceden var olan bilişim teknolojileri eksikliklerinden kaynaklandığını açıkladı.

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin eski başkanı Ciaran Martin tarafından yürütülen soruşturma, güvenlik açığının bütçe döneminden önce de var olduğunu ortaya koydu.

Martin, OBR’nin yayın sürecini "iyi planlanmış ancak önemli ölçüde yetersiz güçlendirilmiş bir operasyon" olarak tanımladı.

Soruşturma raporuna önsöz yazan iki icracı olmayan direktör, "Yayın öncesinde bilgilerin korunamaması OBR’nin itibarına ağır zarar verdi" ifadesini kullandı.

Direktörler yaşananları "OBR’nin 15 yıllık tarihindeki en kötü başarısızlık" olarak kaydetti.

Raporda, yerel saatle 11.35 ile 12.07 saatleri arasında 32 farklı IP adresinin belgeye erişmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

STARMER'DAN MALİYE BAKANI'NA TAM DESTEK

Teknik kriz ve istifanın yanı sıra hükümetin bütçe politikaları üzerindeki siyasi tartışmalar da devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Maliye Bakanı Rachel Reeves’e yöneltilen "kamuoyunu yanıltma" suçlamalarını reddetti ve bütçeye tam destek verdiğini açıkladı.

Starmer, Reeves’in 26 Kasım’da duyurduğu yeni vergi düzenlemelerinin "zorunlu ama adil" kararlar içerdiğini savundu.

Gazetecilerin "Reeves tamamen doğruyu söyledi mi" sorusunu yanıtlayan Starmer, "Bunu kabul etmiyorum, ortada bir yanıltma yoktu" dedi.

Reeves, pazar günü yaptığı açıklamada, OBR’nin mali tahminlerinin korkulan kadar kötü olmadığı bilgisini kendisine ilettiği süreçte kamuoyunu yanılttığı iddialarını yalanlamıştı.

Başbakan Starmer, "Herkes için inşa edilmiş bir İngiltere" temalı konuşmasında, vergi artışlarının yaşamı zorlaştırdığını kabul etmekle birlikte bütçenin ülkenin mali yapısını düzeltmek için gerekli olduğunu ifade etti.

Yaşam maliyeti krizinin etkilerinin sürdüğünü belirten Starmer, "Dar tünelin en sıkıntılı kısmını geride bıraktığımıza inanıyorum. Önümüzdeki yıl sadece ulusal verilerde değil, kendi mahallelerinizde de değişimi göreceksiniz" diye konuştu.

Öte yandan The Times gazetesinde yer alan haberde, ismi açıklanmayan bir kabine üyesi, bütçe süreci boyunca Starmer ve Reeves’in mali durumun tüm ayrıntılarını bakanlarla paylaşmadığını öne sürdü.

Starmer hükümeti seçimler öncesinde vergi artışına gidilmeyeceğini vadetmiş, ancak geçen hafta açıklanan bütçede 26 milyar sterlinlik vergi artışı içeren düzenlemeler yer almıştı.