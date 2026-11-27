İngiltere'de Çalışma Bakanlığı'nda siber saldırı alarmı
27.11.2026 12:52
İngiltere'deki şirketler ve kamu kurumları son yıllarda giderek daha agresif ve düzenli siber saldırılara maruz kalıyor.
İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı, sistemlerini etkileyen bir "siber olay" tespit edilmesi üzerine bazı çevrimiçi hizmetlerini önlem amaçlı kapattı.
İngiltere'de emekli maaşları ve sosyal yardım ödemelerini yöneten Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı (DWP), bugün yaptığı açıklamada sistemlerini etkileyen bir "siber olay" tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlık, önlem olarak bazı çevrimiçi hizmetlerin geçici olarak erişime kapatıldığını bildirdi.
Reuters'ın haberine göre bakanlık sözcüsü, "Sistemlerimizi etkileyen bir siber olay tespit etmemizin ardından önlem olarak bazı DWP çevrimiçi hizmetlerini kapattık" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, düzenli sosyal yardım ve emekli maaşı ödemelerinin bu durumdan etkilenmediğini, ödemelerin normal seyrinde yapılacağını ve hizmetlerin en kısa sürede yeniden devreye alınmasının umulduğunu belirtti.
Açıklamada ayrıca, "Olayı soruşturmak, hizmetleri olabildiğince hızlı biçimde yeniden çevrimiçi hale getirmek ve aksaklıkları en aza indirmek için Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Hükümet Siber Koordinasyon Merkezi ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" denildi.
İngiltere'deki şirketler ve kamu kurumları son yıllarda giderek daha agresif ve düzenli siber saldırılara maruz kalıyor.
British Library, bir kan testi hizmeti, Londra Metrosu, Marks & Spencer, Co-op ve Jaguar Land Rover gibi kurum ve şirketlerde yaşanan saldırılar, bazı durumlarda aylarca süren aksaklıklara yol açmıştı.
SON AYLARDA ART ARDA GELEN SİBER SALDIRILAR
İngiltere'de son aylarda farklı sektörleri hedef alan çok sayıda kritik siber olay ve gizli müdahale kaydedildi:
Yedi Avrupa ülkesinde tonlarca gıdanın bozulmasına yol açan siber saldırıların ardından İngiltere hükümeti ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), ekim ve kasım aylarında gizli bir operasyon yürüttü. Ekipler, bilgisayar korsanları harekete geçmeden önce ülke genelindeki süpermarketler, depolar ve stadyumlardaki internete bağlı on binlerce buzdolabı ve dondurucuyu etkileyen kritik bir güvenlik açığını kapatmak için aralıksız çalıştı.
Bristol Şehir Konseyinin "Trading with Schools" platformuna eylül ayında düzenlenen saldırının ardından 30 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 320 bin dosya internete sızdırıldı. Olaydan 39'a kadar okulun etkilendiği bildirildi.
TLT Legal Analysis verilerine göre ekim ayında Mali Davranış Otoritesine (FCA) bildirilen siber olay sayısı, son beş yılın en yüksek ikinci aylık seviyesine ulaştı. Bu rakam, önceki 18 ayın zirvesine kıyasla yüzde 52 daha yüksek oldu.
Yapay zeka araştırmacılarının dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inde kullanılan PHP yazılımında on yıllık güvenlik açıkları tespit etmesinin ardından İngiltere, ekim ayında 30'dan fazla kamu internet sitesini erişime kapattı. Milyonlarca otomatik saldırı girişimi karşısında ülkedeki 50 bin kuruluşa acil güvenlik uyarısı gönderildi.
TechCrunch'ın haberine göre NCSC, eylül ve kasım ayları arasında Artex ve Cairn gibi açık kaynaklı otonom sızma testi araçlarını kullanan saldırılarda ciddi bir artış tespit etti. Bu araçların korunmasız sistemleri, zayıf parolaları ve güvensiz uygulama arayüzlerini (API) hızla tarayıp istismar ettiği belirtildi.
Beş Göz istihbarat ittifakı, yapay zekanın siber saldırı kapasitesini yıllar değil aylar içinde dönüştüreceği uyarısında bulunmuştu.
UZMANLARDAN YAPAY ZEKA UYARISI
NCSC, 2026 Yıllık Değerlendirme raporunda siber saldırılarda "eşi görülmemiş bir artış" yaşanacağı uyarısında bulundu.
Kurum, bu yıl 80'i ulusal öneme sahip toplam bin 800 olay bildirimiyle ilgilendiğini açıkladı ve 2028 yılına kadar kritik altyapılara yönelik yapay zeka destekli fidye yazılımı saldırılarının yaşanacağını öngördü.
NCSC CEO'su Richard Horne da haziran ayında yaptığı açıklamada, kurumun önceki bir yıl içinde kritik ulusal altyapıyı etkileyen 200'den fazla siber olaya müdahale ettiğini ve bunların yaklaşık yüzde 75'inin devlet destekli aktörlerle bağlantılı olduğunu duyurmuştu.
Aynı dönemde Beş Göz istihbarat ittifakı, yapay zekanın siber saldırı kapasitesini yıllar değil aylar içinde dönüştüreceği uyarısında bulunmuştu.
İngiltere Siber ve Uzman Operasyonlar Komutanlığı Başkanı General Rob Magowan ise 21 Kasım'da ilk kez kamuoyuna yaptığı açıklamada, Ulusal Siber Gücün Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore ve organize suç örgütlerine karşı aktif olarak taarruz amaçlı siber operasyonlar yürüttüğünü doğruladı.
Öte yandan düzenleyici kurumlar ve parlamento da önlemlerini sıkılaştırıyor.
FCA, İhtiyati Düzenleme Otoritesi ve İngiltere Merkez Bankası 19 Kasım'da yapay zeka ve kuantum kaynaklı siber risklerin yönetimine ilişkin ortak taslak rehber yayınladı.
Parlamento ise veri merkezleri ve kritik tedarikçilere yönelik korumayı genişletmek amacıyla Siber Güvenlik ve Dayanıklılık Yasa Tasarısı üzerindeki güncellemeleri ilerletti.