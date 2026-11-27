İngiltere 'de emekli maaşları ve sosyal yardım ödemelerini yöneten Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı (DWP), bugün yaptığı açıklamada sistemlerini etkileyen bir "siber olay" tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, önlem olarak bazı çevrimiçi hizmetlerin geçici olarak erişime kapatıldığını bildirdi.

Reuters'ın haberine göre bakanlık sözcüsü, "Sistemlerimizi etkileyen bir siber olay tespit etmemizin ardından önlem olarak bazı DWP çevrimiçi hizmetlerini kapattık" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, düzenli sosyal yardım ve emekli maaşı ödemelerinin bu durumdan etkilenmediğini, ödemelerin normal seyrinde yapılacağını ve hizmetlerin en kısa sürede yeniden devreye alınmasının umulduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, "Olayı soruşturmak, hizmetleri olabildiğince hızlı biçimde yeniden çevrimiçi hale getirmek ve aksaklıkları en aza indirmek için Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Hükümet Siber Koordinasyon Merkezi ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" denildi.

İngiltere'deki şirketler ve kamu kurumları son yıllarda giderek daha agresif ve düzenli siber saldırılara maruz kalıyor.

British Library, bir kan testi hizmeti, Londra Metrosu, Marks & Spencer, Co-op ve Jaguar Land Rover gibi kurum ve şirketlerde yaşanan saldırılar, bazı durumlarda aylarca süren aksaklıklara yol açmıştı.

SON AYLARDA ART ARDA GELEN SİBER SALDIRILAR

İngiltere'de son aylarda farklı sektörleri hedef alan çok sayıda kritik siber olay ve gizli müdahale kaydedildi:

Yedi Avrupa ülkesinde tonlarca gıdanın bozulmasına yol açan siber saldırıların ardından İngiltere hükümeti ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), ekim ve kasım aylarında gizli bir operasyon yürüttü. Ekipler, bilgisayar korsanları harekete geçmeden önce ülke genelindeki süpermarketler, depolar ve stadyumlardaki internete bağlı on binlerce buzdolabı ve dondurucuyu etkileyen kritik bir güvenlik açığını kapatmak için aralıksız çalıştı.

Bristol Şehir Konseyinin "Trading with Schools" platformuna eylül ayında düzenlenen saldırının ardından 30 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 320 bin dosya internete sızdırıldı. Olaydan 39'a kadar okulun etkilendiği bildirildi.

TLT Legal Analysis verilerine göre ekim ayında Mali Davranış Otoritesine (FCA) bildirilen siber olay sayısı, son beş yılın en yüksek ikinci aylık seviyesine ulaştı. Bu rakam, önceki 18 ayın zirvesine kıyasla yüzde 52 daha yüksek oldu.

Yapay zeka araştırmacılarının dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inde kullanılan PHP yazılımında on yıllık güvenlik açıkları tespit etmesinin ardından İngiltere, ekim ayında 30'dan fazla kamu internet sitesini erişime kapattı. Milyonlarca otomatik saldırı girişimi karşısında ülkedeki 50 bin kuruluşa acil güvenlik uyarısı gönderildi.

TechCrunch'ın haberine göre NCSC, eylül ve kasım ayları arasında Artex ve Cairn gibi açık kaynaklı otonom sızma testi araçlarını kullanan saldırılarda ciddi bir artış tespit etti. Bu araçların korunmasız sistemleri, zayıf parolaları ve güvensiz uygulama arayüzlerini (API) hızla tarayıp istismar ettiği belirtildi.