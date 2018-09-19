İngiltere'nin başkenti Londra'da olay geceyarısından sonra kentin kuzeybatısında meydana geldi.
Otomobilin içindeki dört kişiyle cami cemaati arasında tartışma çıkması üzerine olay yerine polis çağrıldı.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre otomobildeki dört kişi caminin önünde İslam karşıtı yorumlar yaptı.
Ardından sürücü otomobili camiden çıkan kalabalığın üzerine sürdü. Hafif yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili nefret suçu şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Polis, otomobildeki biri kadın dört kişiyi arıyor.
İngiltere'de cami önünde otomobilli saldırı
NTV HaberDünya
İngiltere'nin başkenti Londra'da Müslüman Cemaat Merkezi'nin önünde bir sürücü otomobiliyle üç yayaya çarptı. İki kişi yaralandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da olay geceyarısından sonra kentin kuzeybatısında meydana geldi.