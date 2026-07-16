İngiltere'de camilere saldırı planlamakla suçlanan çocuk hakim karşısında

İngiltere 'nin başkenti Londra'da iki camiye yönelik terör saldırısı planlamakla suçlanan 14 yaşındaki çocuk, mahkemede hakkındaki iddiaları reddetti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan zanlı, iki camiye yönelik saldırı tasarısıyla bağlantılı olarak "terör eylemleri hazırlığı yapma" suçlamasına karşı suçsuz olduğunu beyan etti.

Zanlı ayrıca, "ırksal gerekçeli mala zarar verme" suçlamasını da kabul etmedi.

Mahkeme, çocuğun tutukluluk halinin gençlik cezaevinde devamına karar vererek bir sonraki duruşma tarihini 21 Ağustos olarak belirledi.

"HITLER, TARRANT VE BREIVIK'TEN İLHAM ALDI"

Savcı Adam Harbinson, 14 yaşındaki zanlının haziran ayında siyahi bir kadının aracının camına tuğla fırlattığı gerekçesiyle bu ayın başlarında gözaltına alındığını, ardından yatak odasında yapılan aramalarda dijital cihazlar ile defterlerin ele geçirildiğini aktardı.

Bu materyaller arasında zanlının kendi görüşlerini ortaya koyduğu bir belgenin yer aldığını belirten Harbinson, çocuğun Adolf Hitler'in yanı sıra Yeni Zelanda'daki Christchurch cami katliamcısı Brenton Tarrant ve Norveçli kitle katili Anders Breivik'ten "ilham aldığını" yazdığını açıkladı.

Zanlının iki camideki cemaati bıçaklamayı planladığını ve internet üzerinden keşif faaliyeti yürüttüğünü kaydeden Savcı Harbinson, şu ifadeleri kullandı:

"Defterlerden elde edilen bilgiler ile cihazlarda tespit edilen internet faaliyetleri ve manifestodan edinilen veriler bir araya getirildiğinde, bu kişinin Sutton'daki iki camide ibadet eden kişilere saldırmak üzere bir terör eylemi gerçekleştirme planı yaptığı açıkça görülmüştür. Zanlı manifestosunda, Adolf Hitler, Brenton Tarrant ve Anders Breivik'ten ilham aldığını belirtmektedir."

Londra Metropolitan Polisi, dün yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan çocuğun "aşırı sağ" ideolojiyle bağlantılı olarak bir "terör eylemi" gerçekleştirme hazırlığında olduğu şüphesiyle suçlandığını duyurmuştu.

Londra Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Helen Flanagan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, genç bir çocuğa yöneltilen çok ciddi bir terör suçlamasıdır ve halk ile yerel topluluk için büyük endişe kaynağı olması muhtemeldir" dedi.

Polis, bu vakanın daha geniş bir tehdide işaret etmediğini ancak Londra'nın güneyindeki Sutton bölgesinde yer alan ilgili camilerle iletişime geçilerek destek ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu açıkladı.

Flanagan, "Bu durumun özellikle Müslüman toplumunda endişe yaratacağını biliyoruz. Etkilenen ibadethanelerle yakın işbirliği yürütüyor, güncel bilgileri paylaşıyor, destek ve güvence sağlıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

İngiliz polisi, çocuğu ilk olarak bir araca zarar verdiği gerekçesiyle 9 Temmuz'da gözaltına almış, ancak ikametinde yapılan aramalar sonucu ulaşılan belgeler doğrultusunda suçlamanın "terör eylemleri gerçekleştirme niyetini uygulamaya koymak amacıyla hazırlık yürütmek" olarak değiştirildiğini bildirmişti.

İNGİLTERE'DE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALAN SALDIRILARDA ARTIŞ

Bu gelişme, Birleşik Krallık genelinde Müslümanları hedef alan terör veya saldırı girişimlerinin son örneği olarak kayda geçti.

Hafta başında İngiliz polisi, ülkenin doğusundaki Suffolk bölgesinde Müslümanların katıldığı bir etkinliği hedef almayı planlayan "aşırı sağcı" yapılanmayla bağlantılı 12 kişiyi gözaltına almıştı.

Geçen ay ise İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da Müslümanları hedef alan bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan bir kişi, "terörle" bağlantılı adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılmıştı.

Londra'nın güneyindeki yerel emniyet faaliyetlerini yürüten Polis Şefi Nick Blackburn de son gözaltı işleminin ardından Müslüman topluma destek vermeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bu tür olayların Müslüman toplumu üzerindeki kümülatif etkisini hafife almamalıyız" açıklamasını yaptı.