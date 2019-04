İlişkili Haberler Notre Dame'daki facianın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Notre-Dame Katedrali'nin yanması nedeniyle Londra'nın ünlü katedrali Westminster Abbey'de yerel saatle 17.43'te çanların çalacağını açıkladı.



May, yaptığı yazılı açıklamada, katedrali yanarken görmenin üzücü olduğunu belirterek "Notre-Dame, dünyadaki en güzel binalardan biriydi. Fransa'nın ve Fransız halkının sembolüydü. Bütün dünya tarafından el üstünde tutuluyordu" ifadelerini kullandı.



Theresa May, Fransa ve Fransa halkıyla dayanışma göstermek için Westminster Abbey'deki çanların, dün yangının başladığı 17.43'te çalacağını, perşembe günü de İngiltere'deki bütün kilise ve katedrallerin çanlarının çalınacağını belirtti.



İngiltere'nin Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşa çalışmalarına elinden gelen desteği vereceğini vurgulayan May, "Fransa bu zorlu inşa görevine hazırlanırken, İngiltere de bu muhteşem katedralin ihyası için deneyim ve uzmanlığını sunmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a Notre-Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili üzüntüsünü, Fransa ile dayanışma duygularını dile getiren bir mesaj yolladığı bildirildi.