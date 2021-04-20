İngiltere'de "çift mutant" Covid-19 varyantı 104 kişide görüldü

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgınının ülkedeki son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Hancock, ülkede "adım adım" normal hayata dönüşün başladığını ve aşılama programıyla 10 binden fazla kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin önlendiğini kaydetti.



Salgının yayılmasını önlemek için "yaygın test kampanyası" başlattıklarını hatırlatan Hancock, ülkedeki her 10 eczaneden 9’unda ücretsiz Covid-19 testinin dağıtıldığını aktardı.



Hancock, İngiltere’de en yüksek rakamların görüldüğü ocak ayından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 98, vaka sayılarında da yüzde 96 düşüş yaşandığını bildirdi.

104 KİŞİDE 'ÇİFT MUTANT'



İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, daha sonra ABD’nin California eyaletinde görülen Covid-19’un "çift mutant" varyantının ülkede 104 kişide görüldüğünü ifade eden Hancock, bunların çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisinin bulunduğu bilgisini paylaştı.



Ülkedeki bilim insanlarının "çift mutant"ın uygulanan aşılara karşı direnç geliştirip geliştirmediği üzerinde çalıştığını aktaran Hancock, Covid-19 kısıtlamalarının tamamının kaldırılmasının planlandığı 21 Haziran’dan sonra da ülkede maske takma zorunluluğunun devam edebileceğini sözlerine ekledi.