İngiltere'de cinsel yolla bulaşan hastalıklar neden arttı?

Durex’in Küresel Seks Anketi’ne göre, Birleşik Krallık’ta sadece yüzde 15’lik bir kesim, 2023-2024 yıllarında kondom satın aldı. Dünya Sağlık Örgütü de Z kuşağının fiziksel kontraseptif kullanımına dair endişe verici bir düşüş olduğunu belirtti. 42 ülkede yapılan bir ankette, 15 yaşındaki gençlerin neredeyse üçte birinin prezervatif ve doğum kontrol hapı kullanmadığı vurgulandı.



Özellikle, 2021-2023 yılları arasında, hormonal implant kullanan kadınların oranı yüzde 25’ten yüzde 55’e kadar yükseldi. Ancak, hormonal doğum kontrol yöntemlerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı yeterince koruma sağlamadığı ifade edildi.

YÜZDE 98 ORANINDA KORUMA SAĞLIYOR

Bir diğer endişe verici faktör ise, HIV'e karşı koruyucu olan PrEP’in yaygınlaşması. Bu ilaç HIV’i engellemede etkili olsa da, tedavi edilmediğinde diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların önüne geçemiyor. Örneğin sifiliz, ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve kalp yetmezliği veya bunama gibi sonuçlara neden olabilir. DSÖ, doğru kondom kullanımının cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemede yüzde 98 oranında etkili olduğunun altını çizdi.