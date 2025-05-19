İngiltere'de Co-op kooperatif üyeleri İsrail ürünlerinin kaldırılması için oy kullandı

Co-op'un yıllık genel kurul toplantısı yapıldı. İsrail ile tüm ticaretin durdurulmasını talep eden önerge tolantıda oylamaya sunuldu. Kooperatif üyelerinin yaklaşık yüzde 73'ü önergeyi destekledi. Önergede, Co-op'un yönetim kuruluna çağrıda bulunan üyeler, tüm İsrail mallarının market raflarından kaldırılarak "ahlaki cesaret ve liderlik" gösterilmesini talep etti.



Co-op'un, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından "Rus ürünlerini boykot etme" kararına atıfta bulunulan önergede, "Yönetim Kurulu'nu, Rusya'ya uyguladığı aynı etik ilke ve değerleri uygulamaya ve tüm İsrail ürünlerini raflardan kaldırmaya çağırıyoruz." denildi. Önergenin yalnızca tavsiye niteliğinde olduğu, ancak üyelerin düşüncelerinin dikkate alınacağını aktarıldı.



Co-op'tan bir sözcü, yıllık genel kurul toplantısında İsrail ile ticaret konusunda bir üyenin önergesinin kabul edildiğini belirterek, "Önerge tavsiye niteliğinde olmakla birlikte zaman zaman yaptığımız gibi şu anda tedarik bulma politikalarımızı gözden geçiriyoruz. Bu, hem değerlerimizi ve ilkelerimizi hem de üyelerimizin bugün açıkça ortaya koydukları görüşlerini yansıtmalarını sağlamak içindir." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, sözcü, tedarik bulma politikasına ilişkin incelemenin yaz sonuna doğru tamamlanmasını beklediklerini belirtti.



"SÜPERMARKET ZİNCİRİ İÇİN TARİHİ AN"



Co-op'a sunulan önergeden sorumlu aktivistlerden Paul Neill, "Önergenin Co-op üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edildiğini söylemekten mutluluk duyuyoruz. Bu da İngiliz halkı arasında İsrail'in eylemlerine yönelik yaygın kınamayı yansıtmaktadır. Bu, İngiltere'deki bir süpermarket zinciri için tarihi bir andır ve diğer süpermarketler ve perakendeciler için de bir işarettir." diye konuştu.



İngiltere merkezli Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (PSC) Kampanyalar Sorumlusu Lewis Backon da, "Oylama, bu ülkedeki sıradan insanların günlük yaşamlarında Filistin için adalet ve özgürlük davasına bağlı olduklarını ve İsrail'in apartheid ekonomisini desteklemeyi reddettiklerini gösteriyor." dedi.



Backon, Co-op Yönetim Kurulu'nun, üyelerini dinlemesi ve tüm İsrail mallarını raflardan kaldırarak önergeyi hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizdi.