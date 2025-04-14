İngiltere’de çöp ve fare krizi: Ordu devreye giriyor

İngiltere’de çöp toplama hizmetlerinde 11 Mart’tan bu yana devam eden grevin yarattığı çöp ve fare krizi devam ediyor. Grev sırasında çürüyen çöp yığınlarıyla beslenen fareler halk sağlığı krizi uyarılarını beraberinde getirirken kent sokaklarında üst üste yığılan çöplerle başa çıkmak için ordudaki planlama uzmanları yardıma çağrıldı.



Independent gazetesinin aktardığına göre, maaşları konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine temizlik işçilerinin başlattığı grev sürerken, İngiltere hükümeti çözümü, krizi ele almak için askeri planlamacıları devreye sokmakta buldu. Bu kapsamda söz konusu planlamacıların belediyeye geçici olarak lojistik destek sağlaması bekleniyor.



UZMANLIK SAHİBİ ORDU PERSONELİ DESTEK OLACAK



İngiltere hükümetinden bir sözcü, konuya ilişkin açıklamasında, “Hükümet, halihazırda lojistik konularda belediyeye destek olmak için çalışan sağlamış durumda; sahadaki müdahale de kamu sağlığı risklerini ele almak için hızlı bir şekilde ilerliyor” dedi.

Devam eden kamu sağlığı riskine atıfta bulunan sözcü, bu bağlamda planlama uzmanlığı olan ofis çalışanı askeri personelin Birmingham Belediyesi’ne destek sağlayacağını bildirdi.



Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, geçen hafta Unite sendikasına yaptığı çağrıda “geliştirilmiş” sözleşmeyi kabul etmelerini istemişti. Sağlık Bakanı Wes Streeting ise grevin “kontrolden çıktığını” savunmuştu. Söz konusu gelişmeler, ayrıca İşçi Partisi hükümeti ile sendika arasındaki ilişkilerin de gerilmesine sebep olmuştu.



SENDİKA BELEDİYE KESİNTİLERİNE İTİRAZ ETMİŞTİ



Birmingham Belediyesi, 2023 yılında fiilen iflas ettiğinin açıklanmasının ardından yerel harcamalarda kesinti yapmak zorunda kaldığını söylemişti.

İşçileri temsil eden sendika Unite, bu hamlenin işçilerin ücret artışını engellediğini ve bazı personelin rütbelerini düşürdüğünü, bunun da en kötü durumda yıllık maaşlarında 8 bin sterline varan bir kesintiye yol açtığını belirtmişti.



Belediye ise adil bir teklif sunduğunu iddia etmiş ve grevdeki çalışanları, çöp kamyonlarının depolardan çıkmasını engellemekle suçlamıştı.