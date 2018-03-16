İngiltere'de Corbyn'den May'e peşin hüküm uyarısı

Birleşik Krallık İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Salisbury zehirlenmesi konusunda Başbakan Theresa May’i “kanıtlar tanımlanmadan acele etmemesi” konusunda uyardı.



Birleşik Krallık Başbakanı May’in, eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın geçen hafta sinir gazı aracılığıyla zehirlenmesinin ardından Moskova aleyhinde aldığı kararla ilgili konuşan Jeremy Corbyn, yönetimin “daha ölçülü ve sakin” bir yaklaşım içerisinde olması gerektiğini ve kararın Rusya ve Birleşik Krallık arasında “yeni bir soğuk savaş” çıkmasına sebep olabileceğini söyledi.



Corbyn Perşembe akşamı yaptığı açıklamada uyarılarını arttırırken, “Bu korkunç olayın öncelikle polis ve güvenlik güçlerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Polis tarafından toplanan deliller incelenmeden tepkili bir meclis atmosferinde bu kadar hızlı kararlar almak ne adalet ne de ulusal güvenlik sağlar” dedi.



Corbyn, May’in 23 diplomatın sınırdışı edilmesi kararını desteklerken, Rus yönetimine uygulanacak finansal yaptırımların daha etkili olacağını savunarak, “Hükümetin Rus diplomatlarla ilgili eylemini destekliyoruz, ancak Rus oligarşisine uygulanacak finansal yaptırımlar ve ganimetlerle mücadeleye yönelik alınacak tedbirlerin, Rusya'nın elitleri üzerinde çok daha büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SKRIPAL'İN ZEHİRLENMESİ

İngiltere'de, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia yol ortasında yatarken bulundu. Yapılan incelemer sonucu Skripal'in, Rus yapımı sinir gazıyla zehirlendiği belirtildi. Skripal ve kızı halen yoğun bakımda. Skripal'in İngiltere'ye çalışan eski bir Rus ajanı olması ve Rusya'da üretilen bir sinir gazıyla zehirlenmesi nedeniyle iki ülke arasında gerginlik tırmandı.

İngiltere 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ülkesinin en yakın zamanda İngiliz diplomatları sınırdışı edeceğini açıkladı.