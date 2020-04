İngiltere'de corona virüs: Avrupa'nın hasta adamı

ntv.com.tr

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını dünya 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.



İlk vakanın Aralık 2019'da bildirilmesinin ardından Covid-19 dünya genelinde 2 milyon 200 bini aşkın insana bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen salgında toplam can kaybı sayısı da 150 bine yaklaşmış durumda.



Salgında en çok can kaybının yaşandığı bölge ise Avrupa kıtası. Çoğunluğu Avrupa Birliği ülkelerinde görülen vakaların sayısı bir milyona yaklaştı. Son verilere göre kıta genelindeki toplam can kaybı ise 87 binin üzerinde.

EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI



Corona virüs nedeniyle en fazla ölümlerin yaşandığı Avrupa ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa.

Ada ülkesi İngiltere ise dördüncü sırada geliyor. Ancak diğer ülkelerde salgın hızı ve ölüm artış hızı yavaşlamaya başlamışken İngiltere'de gerileme görülmüyor.

Ülkede dün 700'den fazla ölüm gerçekleşirken vaka sayısı da 4 binden fazla artış gösterdi. İngiltere yüzde 7,5 ile kıtanın en yüksek ölüm oranına sahip.

"AVRUPA'NIN HASTA ADAMI"

Bu verilerin açıklanmasının ardından İngiltere'de yayın yapan Daily Maily gazetesi internet sitesinde büyük harflerle "Avrupa'nın hasta adamı" (THE SICK MAN OF EUROPE) başlığını attı.



Kıtada önlem almayı reddeden İsveç'te ölüm oranının yüzde 5.7 olduğu belirtildi. Kıtadaki diğer ölüm oranları ise şöyle; Fransa'da 3.7, İspanya'da 3.2, Almanya'da 3 ve İtalya'da 2.5.

İngiltere'deki günlük vaka artışı

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge de İngiltere'yi Belarus ve Rusya'yla birlikte corona virüs fırtınasını henüz tam anlamıyla yaşamamış ülkelerden biri olarak nitelendirdi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI



İngiltere'de 23 Mart tarihinde ilan edilen kısmi karantinan uygulamasının üç hafta uzatılmasına karar verdi. Ada ülkesi corona virüsle mücadelede "sürü bağışıklığı" yöntemini resmi politika olarak duyuran ilk ülkelerden biriydi.



Ölü sayısının 300 bini aşacağını belirten raporların ardından Başbakan Boris Johnson'ın hükümeti geri adım atmak zorunda kalmıştı. İngiltere Başbakanı Johnson'ın kendisi de corona virüse yakalandı. Johnson semptomlarının ağırlaşması üzerine birkaç gün yoğun bakımda yatmıştı.

Ülkedeki corona virüs nedeniyle ölüm artışı

Türkiye Sağlık Bakanlığı corona virüs yardımları kapsamında İngiltere'ye 10 Nisan tarihinde maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi göndermişti.



Ulusararası Para Fonu (IMF) İngiltere için 2020 büyüme tahmini yüzde 1,4'ten yüzde eksi 6,5'e düşürdü. IMF'nin ülke için 2021 beklentisi yüzde 1,5'ten yüzde 4'e yükseltildi.

