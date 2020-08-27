İngiltere ve İtalya'da Covid-19 vakalarında artış sürüyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 41 bin 477'ye ulaştı.



Son 24 saatte 1522 yeni vaka tespit edildi. Bu, 1541 vakanın saptandığı 12 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 330 bin 368'e yükseldi.



SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNLÜK ÖLÜ SAYILARINI YAYIMLAMAYI DURDURMUŞTU



Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de Covid-19 kaynaklı ölümlere ait verilerin nasıl kaydedildiğine dair acil inceleme çağrısında bulunmuştu. Covid-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarına ilişkin verilerin yayımlanması 17 Temmuz'dan bu yana durdurulmuştu.



Günlük ölü sayılarının Covid-19 testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı, bu nedenle günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddiaların olduğu kaydedilmişti.



Bunun üzerine, Covid-19 testi pozitif çıkan ve testten sonraki 28 gün içinde ölenlerin sayısının duyurulacağı açıklanmıştı.



İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, yeni vakalardaki artış trendi bugün de sürdü. Son 24 saatte açıklanan rakam, ülkede 6 Mayıs’tan (1444) bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu.



Ülkede Covid-19 bulaşan toplam kişi sayısı 263 bin 949'a ulaşırken son 24 saatte ölü sayısı 5 artarak, 35 bin 463'e çıktı.



İtalya'da halihazırda aktif Covid-19 hasta sayısı da 21 bin 932 olarak verildi.



İyileşen sayısı ise 225 artışla 206 bin 554 oldu.



Bu arada, ülkede Covid-19 vakaları yükselişteyken, okulların açılmasına ilişkin tartışmalar da sürüyor.



Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında okullarda, servislerde ve yemekhanelerde uyulması gereken önlemler konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.



Bilim Kurulu Üyesi Agostino Miozzo da parlamento eğitim komisyonunda, herkesin okulların açılmasına ilişkin risklerin farkında ve bununla beraber okulların açılması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.



Ülkenin güneyindeki Campania Bölgesi'ndeki bazı belediye başkanları okulların açılışının 24 Eylül’e ertelenmesini istedi.



İtalya'da okullarda 1 Eylül’den itibaren telafi derslerinin yapılacağı, 14 Eylül’de ise bütün okulların açılacağı duyurulmuştu.