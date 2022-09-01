İngiltere'de demiryolu işçileri yeniden greve gidiyor

İngiltere'de rekor seviyelere yükselen enflasyon oranı ve yaşam maliyetlerinin artması karşısında maaşlarının yetersiz olduğunu savunan işçiler ülke genelinde grev yapmaya devam ediyor. Demiryolu işçileri, postane çalışanları, otobüs şoförleri, temizlik işçileri, havayolu çalışanları gibi çeşitli mesleklerden çok sayıda işçi Temmuz ve Ağustos aylarında çalışma koşullarını protesto ederken, TSSA ve ASLEF sendikaları Eylül ayında demiryolu çalışanlarının yeni grevler yapacağını duyurdu.



TSSA ve ASLEF sendikaları, İngiltere'de hizmet veren en az 12 demiryolu şirketinden işçilerin düşük ücretleri, işten çıkarmaları ve kötü çalışma koşullarını protesto edeceğini söyledi. Bu haftanın başlarında TSSA sendikası 9 tren şirketinden işçilerin 26 Eylül'de öğlen saatlerinden itibaren 24 saatlik bir greve katılacakları duyurmuştu. Bugün ise ASLEF sendikası, 12 demiryolu şirketindeki çalışanların 15 Eylül'de grev yapacağını aktardı.

ASLEF, 15 Eylül'de yapılacak greve, Avanti West Coast, Chiltern Railway, CrossCountry, Greater Anglia, Great Western Railway, Hollanda Trains, LNER, Londra Overground, Northern Trains, Southeastern, TransPennine Ekspres ve West Midlands Trenleri'nin işçilerinin katılacağını belirtti.



ASLEF Sendikası Genel Sekreteri Mick Whelan, işçilerin greve gitmek istemediğini, ancak tren şirketlerinin işçileri buna yönettiğini ifade etti. Whelean, "Yolcuların bir kez daha rahatsız olacağından üzgünüz. Ama tren şirketleri elimizi zorladı. Tren sürücülerinden gerçek zamanlı bir maaş kesintisi yapmayı istiyorlar. Büyük karlar elde eden ve üst düzey yöneticilerine muazzam maaşlar ve ikramiyeler ödeyen şirketlerin, üyelerimizin yaşam maliyetindeki artışa ayak uydurmalarına yardımcı olmak adına uygun bir ödeme teklifi yapmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yaz aylarının başında, Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Ulusal Sendikası (RMT) tarafından yürütülen grev, son 30 yılın en büyük İngiliz demiryolu eylemi haline gelmişti. Daha önce demiryolu işçilerinin 30 Temmuz ve 13 Ağustos'ta yaptığı büyük çaplı grevler sonucunda ülke genelinde tren hizmetlerinde aksamalar ve iptaller meydana gelmişti. Çeşitli Demiryolu firmaları Temmuz ve Ağustos ayında ara ara grev yapmaya devam etmişti.



Öte yandan Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre, İngiltere'de enflasyon oranın Temmuz ayında yüzde 10,1'e yükselmesiyle ülkede 1982'den bu yana son 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesi kaydedildi.