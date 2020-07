İngiltere'de demiryolu kazıları 2 bin 500 yıllık cinayeti açığa çıkardı

Buckinghamshire'da hızlı tren hattı için yapılan kazı çalışmaları arkeolojik keşiflere sahne oldu.

2 bin - 2 bin 500 yıl öncesinde yaşadığı tahmin edilen yetişkin bir erkeğe ait iskelet elleri bağlı yüzükoyun yatarken bulundu. Arkeologlara göre, bu kişi bir cinayet sonucu öldü ya da infaz edildi.

Projede arkeolog olarak görev alan Dr. Rachel Wood, iskeletin ölüm nedeninin kemik bilimciler (osteologlar) tarafından yapılacak incelemelerle ortaya çıkabileceğini ifade etti.

STONHENGE'İ ANDIRAN ANIT MEZARLAR



HS 2 hızlı treni hatta için sürdürülen kazılarda ayrıca Neolitik Çağ'dan kalma bir anıt mezar ve Roma döneminden kalma kurşundan imal edilmiş tabutun içinde bir iskelet daha bulundu.



4 bin - 5 bin yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen anıt mezar 65 metre çapında bir daire oluşturacak şekilde yere çakılmış ahşap uzun direklerden oluşuyor. 'Yüksek statülü' kişiler için yapıldığı tahmin edilen anıt mezarın direkleri kış gündönümüne göre konumlandırılmış.

Arkeolojik bulgulara ait görüntüler HS 2'nin Twitter hesabından da paylaşıldı:

