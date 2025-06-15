İngiltere'de dev piton alarmı: Dört tanesi yakalandı

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde dört dev piton yılanının terk edilmiş halde bulunmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yetkililer, yılanlardan birinin hala serbest bir şekilde dolaşıyor olabileceğinden şüpheleniyor.



Humberside Polisi’nin açıklamasına göre, zehirsiz bir tür olan ve Güney ile Güneydoğu Asya'ya özgü ağ desenli pitonlar, 10 Haziran Salı günü Twigmoor ve Cleatham civarında tespit edildi.



Polisin Kırsal Görev Gücü ekipleri olayı soruştururken, yılanların yakalanmasında egzotik hayvan uzmanlarından da destek alındı.



Yakalanan yılanlar arasında iki albino piton ile "Pied Golden Child Morph" olarak bilinen nadir bir tür yer aldı. Manton yakınlarında bulunan bir diğer yılanın ise yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda ve vahşi tipte olduğu belirtildi.



Yetkililer, halkı dikkatli olmaları konusunda uyararak serbestte olduğu düşünülen yılanın bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.