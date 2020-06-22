İngiltere’de dişi bir kuğu kalp kırıklığı nedeniyle öldü

İngiltere’nin Bolton kentinde geçen ay yaşanan olayda bir grup ergenin anne kuğuya tuğla attığı belirtildi. Saldırı anında boynu zarar gören ve 6 yumurtasından 3’ünü kaybeden kuğunun öldüğü belirtildi.



Vahşi yaşam aktivistleri saldırının ardından bir süre sonra iki yumurtanın daha kaybedildiğini ve kuğunun eşinin stres nedeniyle anneyi terk ettiğini söyledi.

KIRIK BİR KALP İLE ÜZÜNTÜ İÇİNDE ÖLDÜ



Beş yumurtasını kaybettikten sonra, kuğu 18 Haziran’da yuvasında ölü bulundu. Aktivist Sam Woodrow, partnerinin ayrılmasından dolayı annenin zarar gören boynunun yanı sıra, “kırık bir kalp” ve büyük bir üzüntü nedeniyle öldüğünü açıkladı.



Anne kuğu kaybettiği yumurtalarını ararken görülüyor.

Kuğuyla ilgilenen Michael James Mason “Bolton Hakkında Her Şey” adlı bir Facebook grubunda annenin ölümünü anlatarak kuğu ve yuvasının fotoğraflarını paylaştı. Mason, erkek çocuklarının yanı sıra kuğu yuvasının köpekler, bir ördek ve bir tavuk tarafından da taciz edildiğini belirterek şunları söyledi:



“Eşi onu tek başına bıraktı ve ne yazık ki bu sabah yuvasında ölü olarak bulundu.Yaklaşık 12 hafta boyunca onunla ilgilendiğim için ağlamaklı hissediyorum.”



İngiltere’de kuğular, yuvaları ve yumurtaları 1981 yılında çıkarılan Yaban Hayatı ve Kırsal Yasası kapsamında korunuyor.

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