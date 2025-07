İngiltere’de doğum servislerinde ırkçılık: Siyah kadınlara ağrı kesici verilmemiş

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, pazartesi günü yayınlanacak rapor öncesinde kamuoyuna yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık hizmetlerinde bir ırkçılık sorunu olduğuna dikkat çekti. Bakanın verdiği bilgilere göre, ülkedeki siyah kadınların dörtte biri ayrımcılık yaşadıklarını anlattı.



The Times gazetesinin haberine göre, Bakan Streeting, Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağlı doğum servislerinde siyah kadınlara ırkçı muamele edildiğini söyledi. Söz konusu ırkçılık ve ayrımcılık vakalarını ortaya koyacak rapor öncesinde açıklamada bulunan İngiltere Sağlık Bakanı, bazı siyah kadınların doktorlar tarafından kendilerine “güçlü siyah kadınlar” olduklarının söylendiğini ve bu sebeple epidural gibi acı ve ağrıyı dindirecek yöntemlerin kendilerinde uygulanmadığını bildirdi.



“NHS’İN IRKÇILIK SORUNU VAR”



Söz konusu rapor, 2019 yılında iki anne tarafından kurulan “Fivexmore” (Beş kat daha fazla) isimli kuruluş tarafından hazırlandı. Kuruluş, adını siyah kadınların doğum öncesinde, sırasında ya da sonrasında ölme olasılığının beyaz kadınlara kıyasla 5 kat daha fazla olduğu tahmininden alıyor. Bugün ise siyah kadınların doğum sürecinde ölme olasılığı beyaz kadınlara oranla 2,3 kat daha fazla. Bu, her 3 bin 500 doğumda bir siyah kadının, her 8 bin 200 doğumda ise bir beyaz kadının öldüğü anlamına geliyor.



Bakan Streeting, başkent Londra’da düzenlenen annelik güvenliği zirvesinde yaptığı konuşmada, NHS’in hem çalışanları hem hastaları etkileyen bir “ırkçılık sorunu” olduğunu söyledi.



ASYALI ANNEYE “DİVALIK” SUÇLAMASI



Streeting’in zirvede paylaştığı bilgilere göre, siyah kadınlar doğum sırasında neden kendilerine daha fazla acı ve ağrı giderici müdahale yapılmadığını sormaları üzerine, “Senin güçlü bir siyah kadın olduğunu varsaymıştım” yanıtını aldıklarını anlattı. Asyalı bir anne ise “diva olmakla” suçlanmıştı.



Bir başka anne ise araştırmacılarla şu bilgileri paylaştı: “Ağrı kesici istediğimde diğerlerinde olduğunu görmeme rağmen hastane koğuşumuzda gaz ve hava olmadığı söylendi. Bana parasetamol verdiler ve doğumun başlamadığını söylediler. 10 dakika sonra doğum yaptım.”



Araştırma sonuçlarına göre, Temmuz 2021’den Mart 2025’e kadar geçen süre içinde 845 kadının dörtte biri doğum bakımı sürecinde ayrımcılığa maruz bırakıldıklarını anlattı. Katılımcıların yüzde 23’ü talep ettikleri ağrı ve acı giderici müdahalenin kendilerine hiç sağlanmadığını, yüzde 40’ı ise kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını belirtti.