İngiltere'de doktorlar grevde

İngiltere'de talepleri karşılanmayan asistan doktorlar 12. defa grevde.



Göreve yeni başlayan asistan doktorları temsil eden sendika ile hükümet arasında görüşmeler 11 kez yapıldı.



Ancak ne hükümet geri adım attı, ne doktorlar.

Bu kez kıdemli doktorlar da yeni mezunlara destek verdi.



"MAAŞLAR YÜZDE 20 ERİDİ"



Hükümet doktorlara geçen yıldan bu yana yüzde 28 zam yapıldığını söylüyor.



Doktorlar ve sendika ise zam hesaba katılsa bile, maaşların 2008'e oranla yüzde 20 oranında eridiğini savunuyor.



Sağlık Bakanlığı daha fazla zam yapılamayacağını söylüyor.



İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın liderliğindeki İşçi Partisi'nin 2024'te göreve gelirken vaatlerinden biri de doktor maaşlarını düzeltmekti.



Geçen yıl yüzde 22'lik maaş artışının ardından bu yıl artış yüzde 5'te kaldı.



Sağlık Bakanı Wes Streeting ise grev kararını "pervasız ve gereksiz" olarak niteledi.