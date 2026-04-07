İngiltere’de doktorlar iş bıraktı

İngiltere’de asistan doktorlar, hükümetin sunduğu maaş teklifini reddetmelerinin ardından bugün altı gün sürecek greve başladı.

Paskalya tatiline denk gelen grevin, Başbakan Keir Starmer’ın verdiği 48 saatlik ultimatomdan sonuç çıkmaması üzerine 13 Nisan sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.

Hükümet, anlaşmanın kabul edilmesine bağlı olduğunu belirttiği bin ek uzmanlık eğitim kadrosu için finansman taahhüdünü de geri çekti.

GREVİN GÜNLÜK MALİYETİ 50 MİLYON STERLİN

Sağlık Bakanı Wes Streeting, hükümetin “karşılanamaz” bulduğu bir anlaşma için hasta hizmetlerine ayrılması gereken kaynağı kullanmayacağını söyledi.

Streeting, grevin sağlık sistemine günlük yaklaşık 50 milyon sterline (66 milyon dolar), toplamda ise 300 milyon sterline mal olacağını ifade etti.

Yaklaşık 55 bin asistan doktoru temsil eden İngiliz Tabipler Birliği, teklifin yıllardır süren maaş kaybını ve personel baskısını telafi etmediğini savunuyor.

2023 başından bu yana maaş anlaşmazlığı nedeniyle bir düzineden fazla grev düzenleyen sendika, hükümetlerin bu eylemleri bekleme listelerinin azaltılmasını zorlaştırmakla suçladığını hatırlatıyor.

TEKLİF NE İÇERİYOR?

Hükümetin teklifine göre bu yıl maaşlara yüzde 3,5 zam yapılması ve bunun enflasyonun üzerinde bir artış olacağı belirtiliyor.

Ayrıca son üç yıldaki toplam artışın yaklaşık yüzde 35’e ulaşacağı, doktorların zorunlu sınav ücretlerinin de karşılanacağı ifade ediliyor. Bu ücretler binlerce sterlini bulabiliyor.

DOKTORLAR NE İSTİYOR?

Asistan Doktorlar Komitesi Başkanı Jack Fletcher, anlaşmadaki yatırım düzeyinin düşürüldüğünü, reformların uzun bir takvime yayıldığını ve yeni eğitim kadrolarının uygulanmasına ilişkin belirsizlikler bulunduğunu söyledi.

Fletcher, hükümetin anlaşmanın bazı bölümlerini geri çekme tehdidinin de güveni zedelediğini vurguladı.

Sendika, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Kimse grev yapmak istemez. Ancak masada inandırıcı bir teklif olmadan doktorların başka seçeneği kalmıyor.” ifadelerini kullandı.