İngiltere'de doktorlar son bir yılda 10'uncu kez grevde

İngiltere'de doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre sabah yerel saatle 07.00'de başlayan grev 28 Şubat gece 23.59'a kadar devam edecek.



Sağlık Bakanlığı, daha fazla grevi önlemek için pratisyen hekimlerle müzakereye çağrıldı.



"Hükümet, grevleri durdurmak için basitçe kabul edilebilir bir teklif yapabilir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, pratisyen hakimlerin 10 yıldan uzun süredir enflasyonun altında zam aldığı ve gelir kaybı yaşadığı kaydedildi.



Pratisyen hekimlerin yeterli şekilde finanse edilmeyip, yeterli personel çalıştırmayan sağlık sistemi içinde fazla çalışmaktan yorulmanın yanında yetersiz maaş alarak morallerini de kaybettiği vurgulandı.



Açıklamada, "Yüzde 26'lık maaş kaybından bıkmış olan meslektaşlarımız, Avustralya, Yeni Zelanda ve iş gücüne değer veren diğer yerlerde daha iyi maaşlara çalışmak için sistemden ayrılıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saatlik ücretin en az 21 sterlin yani 820 lira olması gerekirken 15 sterlin yani 586 lira olduğu kaydedildi.



Hükümetin atması gereken tek adım ücretlerin ve çalışan sayısının artırılması.



Pratisyen hekimler, 13 Mart 2023'te başladıkları grevler kapsamında toplam 9 kez iş bıraktı. Bugün 10'uncu kez iş bırakan pratisyen hekimler, grev sona erdiğinde son 352 günün 41'ini grevde geçirmiş olacak.

