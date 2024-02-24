İngiltere'de doktorlar son bir yılda 10'uncu kez grevde

İngiltere'de doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre sabah yerel saatle 07.00'de başlayan grev 28 Şubat gece 23.59'a kadar devam edecek.
Sağlık Bakanlığı, daha fazla grevi önlemek için pratisyen hekimlerle müzakereye çağrıldı.
"Hükümet, grevleri durdurmak için basitçe kabul edilebilir bir teklif yapabilir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, pratisyen hakimlerin 10 yıldan uzun süredir enflasyonun altında zam aldığı ve gelir kaybı yaşadığı kaydedildi.
Pratisyen hekimlerin yeterli şekilde finanse edilmeyip, yeterli personel çalıştırmayan sağlık sistemi içinde fazla çalışmaktan yorulmanın yanında yetersiz maaş alarak morallerini de kaybettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Yüzde 26'lık maaş kaybından bıkmış olan meslektaşlarımız, Avustralya, Yeni Zelanda ve iş gücüne değer veren diğer yerlerde daha iyi maaşlara çalışmak için sistemden ayrılıyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, saatlik ücretin en az 21 sterlin yani 820 lira olması gerekirken 15 sterlin yani 586 lira olduğu kaydedildi.
Hükümetin atması gereken tek adım ücretlerin ve çalışan sayısının artırılması.
Pratisyen hekimler, 13 Mart 2023'te başladıkları grevler kapsamında toplam 9 kez iş bıraktı. Bugün 10'uncu kez iş bırakan pratisyen hekimler, grev sona erdiğinde son 352 günün 41'ini grevde geçirmiş olacak.
GEÇEN YILIN YÜZDE 12'Sİ GREVDE GEÇTİ
İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) greve ilişkin yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının son bir yılın yüzde 12'sini grevlerde geçirdiğinin altı çizildi.
Hastanelerdeki yatak kapasitesinin 18 Şubat itibarıyla yüzde 95,3 dolu olduğu bir ortamda greve gidildiğine işaret edilen açıklamada, geçen hafta sağlık kuruluşlarına grip nedeniyle başvuranların oranının da bir önceki yılın aynı haftasına göre 4 kat fazla olduğu kaydedildi.
Grevler nedeniyle Aralık 2022'den bu yana 1,2 milyondan fazla hastanın randevusun iptal edildi ya da yeniden planlandı.
Son 1 yılda 7 binin üzerinde kanserli hasta ameliyatının ertelendi.
Pratisyen hekimler, 2008'den bu yana maaş kaybı yaşadıklarını belirterek, hükümetten zam değil maaş düzenlemesi talep ediyor. Hükümet ise yüzde 5'lerdeki enflasyonun da altında zam teklif ediyor.
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