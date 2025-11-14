İngiltere’de doktorlar ücret ve kadro talebiyle yeniden grevde

İngiltere’de binlerce doktor, ücretleri ve eğitim kadroları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bugün beş gün sürecek bir greve başladı.

Bu eylem, Mart 2023'ten bu yana doktorların gerçekleştirdiği on üçüncü iş bırakma eylemi oldu.

Hastanelerdeki tıp personelinin yarısını oluşturan ve danışman seviyesinin altında görev yapan asistan doktorların grevi, Sağlık Bakanı Wes Streeting'den tepki gördü.

"GREV SİYASİ BİR ŞOVA DÖNÜŞTÜ"

Streeting, doktorların sendikası olan İngiliz Tabipler Birliğini (BMA) "bakımdan çok çatışmayı tercih etmekle" suçladı.

Daily Telegraph gazetesine konuşan Streeting, "Bu grevin artık adaletle ilgisi yok. Siyasi şova dönüştü" dedi.

Bakan, "Ücret konusunda adım atmamız mümkün değil ve atmayacağız; özellikle de son üç yılda yüzde 28,9’luk artış sağlanmışken ve kamu sektörünün tamamında son iki yılda en yüksek zammı almışken" diye ekledi.

Devlet tarafından finanse edilen Ulusal Sağlık Hizmetinin (NHS) işleyişi, İngiltere siyasetinin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

İşçi Partili Başbakan Keir Starmer liderliğindeki hükümet, hastaların randevu bekleme sürelerini düşürme konusunda baskı altında.

NHS’in bekleme listelerini eritme kapasitesi, hem asistanların hem de danışmanların tekrarlayan grevlerinden olumsuz etkileniyor.

SENDİKA YÜZDE 26 ZAM VE EK KADRO İSTİYOR

Buna karşılık BMA, asistan doktorların yirmi yıl önceki reel gelir düzeyine dönebilmeleri için maaşlarına yüzde 26 oranında zam yapılması gerektiğini savunuyor.

Sendika, aynı zamanda eğitim kadrolarının artırılmasını da talep ediyor.

Doktorlar, kariyerlerinde danışmanlığa ilerlemek için gerekli olan eğitim pozisyonlarına başvuran 30 bin kişiden yalnızca 10 bininin kadro bulabildiğini belirtiyor.

Bu ise, yıllarca eğitim alan çok sayıda doktoru kalıcı bir işten mahrum bırakıyor.

"YETİŞTİRDİĞİMİZ DOKTORLAR YABANCILARLA REKABET EDİYOR"

Sağlık Bakanı Streeting ise mevcut 10 bin kişilik eğitim pozisyonuna yapılan başvuruların üçte ikisinin yurt dışında eğitim görmüş doktorlardan geldiğini ve bu durumu hızla değiştirmek için çalıştığını söyledi.

LBC Radio’ya konuşan Streeting, "Yaptığım işlerden biri, kendi yetiştirdiğimiz doktorların yurt dışında eğitim almış kişilerle aynı şartlarda aynı eğitim kadroları için rekabet etmek zorunda kalması gibi bir saçmalığa son vermek" diye konuştu.

Streeting, "Bu mesele hukuki bir engelden kaynaklanıyor. Daha hızlı ilerlememi sağlayacak adımlar atıp atamayacağıma bakıyorum" yorumunu yaptı.

GREVLERİN ARDINDA HAYAT PAHALILIĞI KRİZİ VAR

Birleşik Krallık ekonomisi, uzun süredir hayat pahalılığı kriziyle boğuşuyor.

Öğretmenler, hemşireler, ambulans çalışanları, avukatlar, tren personeli ve sınır güvenlik birimleri dahil olmak üzere pek çok meslek grubu son üç buçuk yılda iş bırakma eylemleri düzenledi.

Bu ayın başında ise Londra metrosu çalışanları, eylülde başkentin ulaşım ağını felç eden beş günlük grevin ardından yüzde 3,4’lük zam teklifini kabul etmişti.