İngiltere'de doktorlar yine grevde

Enflasyonun üzerinde ücret artışı talebinde bulunan uzman doktorlar bu yıl 4. kez, yüzde 35 ücret artışı isteyen pratisyen ve asistan hekimler ise 7. kez greve gidiyor.



İngiltere'de doktorların grevi, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak yaklaşık 7,7 milyona yükselmesinin nedenleri arasında yer alıyor.



BAŞBAKAN SUNAK, GREV YAPANLARI SORUMLU TUTTU



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ağustosta yaptığı açıklamada, hükümetin, hastanelerde bekleme listelerinin azaltılmasına yönelik hedefini yakalayamayacağını belirterek, kaydedilen ilerlemenin sağlık çalışanlarının grevleri nedeniyle sekteye uğradığını öne sürmüştü.



Sunak, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının artmasından grev yapanları ve Kovid-19 salgınını sorumlu tutmuştu.



İngiltere'de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı geçen yıl 7 milyona yükselmişti.