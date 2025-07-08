İngiltere’de drone alarmı: “Tutukluları hapishaneden ‘uçurmak’ için kullanılabilir”

İngiltere Cezaevleri Başmüfettişi Charlie Taylor, “drone” olarak da bilinen küçük insansız hava araçları konusunda uyarıda bulundu. Taylor, drone’larla hapishanelere silah ve uyuşturucu getirildiğini, bu araçların tutukluları hapishanelerden çıkarma potansiyelinin de olduğunu anlattı.



The Times gazetesinin haberine göre, Taylor, drone’ların oluşturduğu risk seviyesinin “geçmişte gördüğümüzden farklı olduğunu” söyledi.



“NEYİN GİREBİLECEĞİ KADAR NEYİN ÇIKABİLECEĞİ DE ÖNEMLİ”



Haberde paylaşılan bilgilere göre, drone’lar halihazırda 10 kilograma kadar olan paketlerin hapishane kapılarının üzerinden uçurulması için kullanılabiliyor. Böylelikle tutuklu ve hükümlülere bir “uyuşturucu menüsünün” yanı sıra cep telefonları, silahlar ve başka malzemeler tedarik ediliyor.



Taylor, hapishaneler konusundaki yıllık raporunun sunumunda, bir tutuklunun yakın gelecekte bir drone yardımıyla taşınmasının “teorik bir olasılık” olduğu uyarısında bulundu. Taylor, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Ürkütücü olan şu ki… Bu aşamaya henüz ulaşmadık ama Google’a baktığınızda insanların drone ile kaldırılabildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bunun nihayetinde sadece içeri neyin girebileceği ile ilgili bir risk olmadığını, hapishanelerden neyin çıkabileceği ile ilgili bir tehdit de olduğunu biliyorsunuz.”



HÜKÜMETE ÇAĞRI



Drone teknolojisinin hızlı ilerlediğini, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının bunu ortaya koyduğunu anlatan Taylor, bu sebeple drone’ların geçmişte görüldüğünden farklı bir risk seviyesi teşkil ettiğini söyledi. Hapishane sisteminin bu meseleyi ele alıp kavradığını görmek istediğini belirten Taylor, “Bu riskin somutlaşmaması için hükümetin ve güvenlik servislerinin teknoloji ve istihbarat kullanarak bir araya geldiğini görmek istiyorum” diye konuştu.



Cezaevleri Başmüfettişi’nin açıklamasına göre, adı açıklanmayan bir hapishaneye bir drone yardımıyla bir “zombi bıçağı” sokulabilmişti. Bu küçük insansız hava araçları, aynı zamanda suç örgütlerinin hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülere istedikleri uyuşturucuları ve cep telefonlarını sağlamasına olanak sağlıyor.



Taylor, açıklamasında, hükümet, hapishane servisi ve polisin hapishanelerdeki uyuşturucu tehdidini daha ciddiye alması gerektiğine dikkat çekerek, tutukluların kendilerine istedikleri hemen her uyuşturucunun hapishanelerde mevcut olabildiğini söylediğini aktardı.