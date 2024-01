İngiltere'de yeni dönem: Eczanede hasta tedavisi

İngiltere'deki hastalar eczane hizmetlerinde yapılan değişiklik sayesinde doktor randevusuna gerek kalmadan yedi yaygın durum için eczanede tedavi görebilecek.



Eczacılar sinüzit, boğaz ağrısı, kulak ağrısı, enfeksiyonlu böcek ısırıkları, impetigo (çocuklarda görülen cilt enfeksiyonu), zona ve komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları için doktor randevusu veya reçeteye gerek kalmadan hastaları değerlendirip tedavi edebilecek.

Bu durum eczacıların reçete gerektiren ilaçları doktor muayenesine gerek kalmadan hastalara yazabilecekleri anlamına geliyor.



İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), İngiltere'deki 10 bağımsız eczaneden 9'unun sağlık hizmetini "Pharmacy First" programı kapsamında sunacağını söyledi.



Hareketin amacı insanlara ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini alabilecekleri daha fazla alan sağlamak ve yılda 10 milyon doktor randevusunu azaltarak doktorların yükünü hafifletmek.



Eczanelerin her biri, programı sağlamak için 2 bin sterlin tutarında bir başlangıç ödemesi ile her muayene için 15 sterlin ve belli bir sayıda muayene yapmaları halinde aylık bin sterlin sabit ödeme alacak.