İngiltere'de elektronik sigara kararı:  Tek kullanımlıkların satışı yasaklanıyor

İngiltere hükümeti, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışının önümüzdeki yazdan itibaren ülkede yasaklanacağını duyurdu.

İngiltere'de elektronik sigara kararı:  Tek kullanımlıkların satışı yasaklanıyor

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) dün yaptığı açıklamada, tek kullanımlık satışını yasaklayan yeni bir yasa tasarısının Parlamento'da görüşüldüğünü doğruladı.

İşletmelerin ellerinde kalan stokları satıp yasağın yürürlüğe girmesine hazırlanmaları için son tarihe kadar süreleri olacağı da belirtildi.

Hükümet, yasağın 1 Haziran 2025'te başlayacağını doğruladı. DEFRA, İngiltere hükümeti ile Birleşik Krallık’a bağlı hükümetlerin yasak üzerinde yakın bir şekilde çalıştığını ve ‘yürürlüğe girme tarihlerini uyumlu hale getirileceğini’ ifade etti.

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