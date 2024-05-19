İngiltere'de enfekte kan skandalı: 12,7 milyar dolar tazminat ödenecek

Sunday Times'ın haberine göre İngiltere , 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV veya Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye tazminat ödemek için 10 milyar sterlinden yani 12,70 milyar dolardan fazla para harcayacak. Enfekte kan skandalı, devlet tarafından finanse edilen Ulusal Sağlık Hizmeti tarihindeki en kötü tedavi felaketlerinden biri olarak görülüyor.

30 BİN KİŞİYE NAKLEDİLDİ



Tahminen 30 bin kişiye kontamine kan verildi, bu hastaların yaklaşık 3 bininin öldüğüne inanılıyor. Çok daha fazla sayıda insan hastalıktan etkilendi ve enfekte olanlardan bazılarının izi hiç bulunamadı.



Mağdurlar ve aileleri hala böyle bir hatanın gerçekleşmesine nasıl izin verildiğine dair cevaplar istiyor.



RISHI SUNAK ÖZÜR DİLEYECEK



Sunday Times gazetesi, pazartesi günü yayınlanacak bağımsız bir soruşturma raporundan önce Başbakan Rishi Sunak'ın resmi bir özür dileyeceğini duyurdu. Hükümet daha sonra salı günü erken saatlerde mağdurlar için planlanan tazminat paketini açıklayacak.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt gazeteye verdiği demeçte, “Bunun hayatım boyunca yaşadığım en kötü skandal olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanı olduğum dönemde ben de dahil olmak üzere, nesiller boyu siyasetçilerin bu skandalı çözmek için yeterince hızlı hareket etmemiş olmasından dolayı aileler son derece öfkeli olmakta haklı” dedi.

