İngiltere'de enfekte kan skandalı: Soruşturma raporu yayınlanacak

İngiltere'de 1970'li ve 1980'li yıllarda hastaların HIV veya Hepatit C bulaşmış kanla tedavi edilmesine yönelik açılan kamu soruşturmasına ilişkin rapor bugün yayınlanacak. Bu yıllar arasında tahminen 30 bin kişiye kontamine kan verildi, hastaların yaklaşık 3 bininin öldüğüne inanılıyor. Bugün yayınlanacak soruşturma raporunda kontamine tedavilerin durdurulma süreci ve sorunun örtbas edilmeye çalışılıp çalışılmadığı gibi sorular cevap bulacak.

İngiltere'de enfekte kan skandalı: Soruşturma raporu yayınlanacak
İngiltere'de enfekte kan skandalı: 12,7 milyar dolar tazminat ödenecek

İngiltere'de enfekte kan skandalı: 12,7 milyar dolar tazminat ödenecek

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'yi sarsan enfekte kan skandalına ilişkin açılan kamu soruşturmasının raporu bugün yayınalanacak.

İngiltere'de 1970'li ve 1980'li yıllarda yaklaşık 30 bin kişi HIV veya Hepatit C bulaşmış kanla tedavi edildi. Bu hastaların yaklaşık 3 bini öldü.

Rapor, yirmi yılı aşkın bir süre boyunca 30 binden fazla hemofili hastasının veya kan nakline ihtiyaç duyan kişinin HIV ve hepatit C ile enfekte oluşunu ele alıyor.

İNGİLTERE TARİHİNİN EN KÖTÜ TEDAVİ FELAKETİ

Skandal, İngiltere Sağlık Bakanlığı tarihindeki en kötü tedavi felaketi olarak tanımlandı.

1970'li ve 1990'lı yıllar arasında tedavi edilen kişiler, "faktör VIII" kan ürünleri verildiğinde kirli kana maruz kaldı.

Bağışlanan kan, 1986 yılına kadar HIV açısından taranmadı ve 1991 yılına kadar da hepatit C açısından test edilmedi.

HÜKÜMET YANIT VERECEK

Hükümet, Rishi Sunak'ın kurbanlardan ve ailelerinden resmi bir özür dilemesinin ardından bu hafta içinde rapora ayrıntılı bir yanıt sunacak.

İngiltere, 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV veya Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye tazminat ödemek için 10 milyar sterlinden yani 12,70 milyar dolardan fazla para harcayacak.

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