İngiltere 'de enflasyon , İran savaşının akaryakıt fiyatlarını tırmandırmasıyla ekim ayında son bir yılın en yüksek düzeyine çıktı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi'nin eylüldeki yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 3,6'ya yükseldiğini duyurdu.

Piyasa beklentileriyle örtüşen bu oran, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu ay için öngördüğü yüzde 3,7'lik tahminin altında kaldı.

Çekirdek enflasyon ile hizmet sektörü fiyatlarının beklentileri aşmaması, piyasadaki faiz artışı beklentilerini bir nebze frenledi.

DİZEL REKOR KIRDI, PİYASALAR HAREKETLENDİ

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarının yıllık artışta yine belirleyici olduğunu vurguladı.

AFP ajansının aktardığına göre Fitzner, ham petrol ve benzin fiyatlarındaki artışın hem ham madde hem de fabrika çıkış maliyetlerini yukarı çekmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Ülke genelindeki istasyonlarda ortalama dizel fiyatı ekimde rekor tazeleyerek Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden sonraki seviyeyi geride bıraktı.

Akaryakıtın yanı sıra 2025 yerine bu yıl erkenden yürürlüğe konan tütün vergisi artışı da fiyat baskısını artıran bir diğer etken oldu.

Verilerin açıklanmasının ardından sterlin ABD doları karşısında değer kaybederken devlet tahvili vadeli işlemleri değer kazandı.