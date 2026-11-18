İngiltere'de enflasyon akaryakıt zammıyla son 12 ayın zirvesine çıktı
18.11.2026 14:04
İngiltere'de enflasyon ekimde yüzde 3,6 ile son 12 ayın zirvesine çıkarken çekirdek veriler faiz artışı beklentisini zayıflattı.
İngiltere'de enflasyon, İran savaşının akaryakıt fiyatlarını tırmandırmasıyla ekim ayında son bir yılın en yüksek düzeyine çıktı.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi'nin eylüldeki yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 3,6'ya yükseldiğini duyurdu.
Piyasa beklentileriyle örtüşen bu oran, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu ay için öngördüğü yüzde 3,7'lik tahminin altında kaldı.
Çekirdek enflasyon ile hizmet sektörü fiyatlarının beklentileri aşmaması, piyasadaki faiz artışı beklentilerini bir nebze frenledi.
DİZEL REKOR KIRDI, PİYASALAR HAREKETLENDİ
ONS Başekonomisti Grant Fitzner, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarının yıllık artışta yine belirleyici olduğunu vurguladı.
AFP ajansının aktardığına göre Fitzner, ham petrol ve benzin fiyatlarındaki artışın hem ham madde hem de fabrika çıkış maliyetlerini yukarı çekmeyi sürdürdüğünü kaydetti.
Ülke genelindeki istasyonlarda ortalama dizel fiyatı ekimde rekor tazeleyerek Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden sonraki seviyeyi geride bıraktı.
Akaryakıtın yanı sıra 2025 yerine bu yıl erkenden yürürlüğe konan tütün vergisi artışı da fiyat baskısını artıran bir diğer etken oldu.
Verilerin açıklanmasının ardından sterlin ABD doları karşısında değer kaybederken devlet tahvili vadeli işlemleri değer kazandı.
Çekirdek enflasyon ile hizmet sektörü fiyatlarının beklentileri aşmaması, piyasadaki faiz artışı beklentilerini bir nebze frenledi.
ÇEKİRDEK ENFLASYON VE GIDA FİYATLARI NEFES ALDIRDI
Enerji, gıda, alkol ve tütünü dışarıda tutan çekirdek enflasyon, beklendiği gibi yüzde 2,8'de sabit kaldı.
Hizmet sektörü enflasyonu ise yüzde 3,8'e çıkması beklenirken yüzde 3,7 seviyesinde seyretti.
Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yıllık bazda yalnızca yüzde 0,9 artarak Eylül 2021'den bu yana en yavaş yükselişini kaydetti.
Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, verilerin Merkez Bankası'na hareket alanı tanıdığını belirtti; ancak süpermarketler arasındaki sert rekabetin fiyat artışlarını daha ne kadar dizginleyebileceğinin belirsiz olduğunu ekledi.
MERKEZ BANKASI ARALIKTA FAİZ ARTIRABİLİR
Piyasalarda aralık ayında faiz artışı olasılığı yüzde 90'dan yüzde 80'e gerilese de gelecek yılın sonuna dek 25'er baz puanlık üç ya da dört artış beklentisi korunuyor.
Reuters'a konuşan Schroders Başekonomisti David Rees, açıklanan tablonun aralık ayında bir artış ihtimalini zayıflattığını fakat genel görünümü değiştirmediğini kaydetti.
Capital Economics İngiltere Başekonomisti Paul Dales ise gelecek ay yeni bir faiz artırımının giderek güçlendiği görüşünde.
Kasım başında politika faizini çeyrek puan artırarak üç yılı aşkın bir sürenin ardından yüzde 4,0'e çıkaran BoE, verilerin ardından yaptığı açıklamada enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek ve orada tutmak için faiz politikasını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.
Piyasalarda aralık ayında faiz artışı olasılığı yüzde 90'dan yüzde 80'e gerilese de gelecek yılın sonuna dek 25'er baz puanlık üç ya da dört artış beklentisi korunuyor.
FATURALAR OCAKTA YENİDEN KABARACAK
İthal doğalgaza bağımlı olan İngiltere'de halk, son beş yılın neredeyse tamamında hedefin üzerindeki enflasyonla yaşadı.
BoE Başkanı Andrew Bailey, uluslararası enerji fiyatlarındaki düşüşün, ocakta yürürlüğe girecek yaklaşık yüzde 20'lik fatura artışını engellemek için artık çok geç kaldığını belirtti.
Banka, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle enflasyonun gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 civarında tepe noktasına ulaşacağını tahmin ediyor.
Petrolün varil fiyatının 100 doların üzerine tırmandığı en olumsuz senaryoda ise enflasyonun gelecek yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,2'ye kadar çıkabileceği uyarısı yapılıyor.
Hazine Başsekreteri Emma Reynolds ise İran ve Ukrayna'daki savaşların küresel maliyetleri artırdığına dikkat çekerek bütçenin enerji maliyetlerini kalıcı biçimde düşürecek uzun vadeli adımları başlattığını söyledi.Hazine Başsekreteri Emma Reynolds ise İran ve Ukrayna'daki savaşların küresel maliyetleri artırdığına dikkat çekerek bütçenin enerji maliyetlerini kalıcı biçimde düşürecek uzun vadeli adımları başlattığını söyledi.