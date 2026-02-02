İngiltere'de Epstein depremi. Eski büyükelçi iktidar partisinden istifa etti

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla yargılanırken cezaevinde ölen milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalardaki 3 milyondan fazla belge kamuoyuyla paylaşıldı.

Epstein bağlantıları ortaya dökülünce 11 Eylül 2025'te görevden alınan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson, yeni belgelerle ismi tekrar gündeme gelince bu defa iktidar partisi üyeliğinden istifa etti.

"DAHA FAZLA UTANÇ YARATMAK İSTEMİYORUM"

Eski Kabine Bakanı ve Büyükelçi Mandelson, çok etkili olduğu İşçi Partisi'nin genel sekreterine gönderdiği istifa mektubunda, Epstein ile bağlantılarının yeniden gündeme gelmesi nedeniyle "daha fazla utanç yaratmak istemediğini" belirterek, parti üyeliğinden ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Mandelson mektubunda, "20 yıl önce bana yapıldığı iddia edilen ve hatırlamadığım ya da kaydını tutmadığım mali ödemelere ilişkin, doğru olduğuna inanmadığım suçlamalarla yeniden ilişkilendirildim. Bunların tarafımca araştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte İşçi Partisi'ne zarar vermek istemediğine işaret eden eski büyükelçi Mandelson, "Sesleri çok daha önce duyulması gereken kadınlar ve kız çocukları için bir kez daha özür dilemek istiyorum." dedi.

EPSTEİN 75 BİN DOLAR ÖDEME YAPMIŞ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen cuma günü yayımlanan yeni belgelerde, Epstein'ın 2003 ve 2004'te Mandelson'a üç ayrı işlemle toplam 75 bin dolar ödeme yaptığına dair kayıtlar yer almıştı. Belgelerde her biri 25 bin dolarlık bu ödemelerin Epstein'a ait banka hesaplarından gönderildiği öne sürülmüştü.

9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Peter Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı. Eski büyükelçi Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan Mandelson'ı 11 Eylül 2025'te görevden almıştı.

DOSYALARDA KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı milyonlarca belgenin taraması sürüyor ve her gün önemli isimlere yönelik iddialar gündeme geliyor. İncelenen evraklarda, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk, futbol takımı sahipleri, film yönetmenlerinin bulunduğu onlarca isim yer alıyor.

3 milyondan fazla sayfa, 2 bin video ve 180 bin görselin yer alığı belgelerde "Melania" filminin yönetmeni Brett Ratner, Epstein ve iki kadınla birlikte fotoğraflarda görülüyor.

PRENS ANDREW

Son incelenen dosyalar arasında eski İngiltere Prensi Andrew'un yerde yatan bir kadının üzerinde dört ayak üzerinde diz çökmüş halde çekilmiş fotoğrafları da yer alıyordu. Dosyalarda fotoğraflara dair herhangi bir bağlam sunulmuyor ve nerede ve ne zaman çekildikleri belirsiz.

Eski prens şu anki adıyla, Andrew Mountbatten-Windsor uzun zamandır Epstein ile olan bağlantılarıyla boğuşuyor. Eski prens, sürekli olarak herhangi bir yanlışlık yapmadığını söyledi, ancak kraliyet görevlerinden çekildi. Kardeşi Kral III. Charles, Ekim 2025'te onu tüm kraliyet unvanlarından ve onurlarından mahrum etti.

MACRON'UN İSMİ DE YER ALDI

Belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ismi dikkati çekti. Macron'un adı cumhurbaşkanı seçildiği 2017 öncesinde ve sonrasındaki çok sayıda belgede geçerken, bu belgelerde Epstein'ın Macron'un birçok konuda kendisinden yardım istediğini iddia ettiği görüldü.

E-postalara göre, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ailesi 2012 yılında Epstein'in adası Little Saint James'te zaman geçirdi. Lutnick'in eşi Allison, yıl sonuna doğru dört çocuğu ve başka bir aileyle birlikte bir ziyaret planladı ve seyahatlerini koordine etmek için Epstein'in o zamanki asistanı Lesley Groff ile e-posta yoluyla iletişime geçti.