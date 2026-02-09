İngiltere'de Epstein depremi. Kral'ın kardeşine inceleme

İngiltere'de polis, Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın Ticaret ve Yatırım Özel Temsilcisi olduğu 2001-2011 arasında ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile gizli ticari ve siyasi bilgileri paylaşıp paylaşmadığını inceleyecek.

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le gizli ticari ve siyasi bilgileri paylaştığı şüphesiyle monarşi karşıtı Republic grubu Thames Valley Polis Teşkilatı'na ihbarda bulundu.

Thames Valley Polisi'nden yapılan açıklamada, "Bu konuda bir ihbar aldık ve prosedürler gereği bu ihbardaki bilgileri inceleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

RAPORLARI EPSTEIN'E YÖNLENDİRDİ



Mountbatten-Windsor, 2001-2011 arasında İngiltere'nin Ticaret ve Yatırım Özel Temsilciliği görevini yürütmüş, bazı ülkelere resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein belgelerinde Mountbatten-Windsor'un 2010'da yaptığı Vietnam, Çin ve Hong Kong ziyaretlerine ilişkin kendisine gönderilen raporları Epstein'e yönlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Aynı yıl atılan başka bir e-postada ise Mountbatten-Windsor'un Afganistan'ın yeniden inşası sürecinde ortaya çıkacak yatırım fırsatlarına ilişkin kendisine verilen brifing notlarını Epstein'e yolladığı görülmüştü. İngiltere'de özel temsilciler memur olarak kabul edilmezken, Resmi Sırlar Yasası'nın 1911 ve 1989 tarihli düzenlemelerine göre sır saklama sorumluluğu taşıyor.

Özel temsilcilerin sır saklama yükümlülüğü, görevleri sona erse dahi devam ediyor. Mountbatten-Windsor'un ziyaretlerine ilişkin sırlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından 2065'te açıklanacak.

CHARLES PROTESTO EDİLDİ

Bu arada İngiltere Kralı 3. Charles, Lancashire bölgesindeki ziyareti sırasında, kardeşi Andrew'un Epstein'le bağlantıları nedeniyle protesto edildi.

Kral Charles, Clitheroe kasabasındaki tren istasyonunda halkla selamlaşırken, bir kişi, "Andrew hakkında (Epstein bağlantılarını) ne zamandır biliyordunuz?" şeklinde bağırarak, Kral'ı protesto etti.

Protestocu, kalabalık tarafından yuhalanırken, güvenlik görevlileri söz konusu kişiyi kalabalıktan uzaklaştırdı.

Kral Charles, protestocunun kendisine yönelttiği soruya herhangi bir yanıt vermedi.

Bu olay, Kral Charles'ın geçen hafta Essex'te gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da benzer şekilde protestoyla karşılaşmasının ardından kardeşinin Epstein'le bağlantıları nedeniyle karşılaştığı ikinci protesto oldu.

BUCKINGHAM SARAYI'NA “SUÇ MAHALLİDİR GİRİLMEZ” ŞERİDİ ÇEKİLMİŞTİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kral ve Kraliçe, her türlü istismar mağduru ve hayatta kalanların yanında olduklarını ve onlara duydukları derin sempati ve desteğin süreceğini ifade etti." ifadesi kullanılmıştı. Ancak son protestolar, kamuoyunda Buckingham Sarayı'nın ve Kral'ın konuya ilişkin daha kapsamlı açıklama yapması gerektiği yönündeki beklentilerin sürdüğüne işaret ediyor.

İngiltere'de monarşi karşıtı Republic grubu üyeleri de 4 Şubat'ta Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un adının Epstein belgelerinde geçmesine rağmen Kraliyet Ailesi'nin sessiz kalmasına tepki göstererek, Buckingham Sarayı dışına "suç mahallidir girilmez" şeridi çekmişti.



TÜM UNVANLARI ELİNDEN ALINMIŞTI

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm unvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" unvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin, "Royal Lodge'la ilgili ifşaat göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hemfikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de dahil herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusuna, Başbakan Keir Starmer, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." yanıtını vermişti.

Baskıların üzerine dün Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.