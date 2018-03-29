İngiltere'de eski casus evinde mi zehirlendi?

İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin soruşturma sürüyor.



İngiltere polisi, eski Rus casus Skripal ve kızının sinir gazına ilk olarak evlerinde maaruz kaldıklarını düşünüyor.



Gazın en yoğun olarak tespit edildiği yerin, Skripal'in evinin kapısı olduğu duyuruldu. Polisin evin yakınlarındaki dükkanlarda da sinir gazı izleri aradığı belirtildi..



Salisbury kentindeki bir alışveriş merkezinin önünde baygın halde bulunan Sergey Skripal ve kızı Yulya'nın durumu ciddiyetini koruyor.



Rusya ise Batılı ülkelerin diplomatlarını sınırdışı etmesine karşılık vermeye hazırlanıyor.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Skripal'in zehirlenmesi konusunda kanıtları sunmadığı sürece, Rusya'nın bu durumu Rus vatandaşlarına cinayet girişimi olarak kabul edeceğini duyurdu.



Açıklamada olayla ilgili İngiliz istihbaratı da işaret edildi. Reuters'a konuşan bir Rus milletvekili de Rusya'nın Batı ülkelerinin kovduğu diplomat sayısı kadar karşılık vereceğini söyledi.



Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere 23 Rus diplomatı sınırdışı etmişti. Rusya da İngiltere'nin bu hamlesine aynı şekilde karşılık vermişti.

