İngiltere’de F-35 krizi: Yedek parça ve personel eksikliği “savaş kabiliyetini baltalıyor”

İngiltere Ulusal Denetim Ofisi’nin hazırladığı bir rapor, F-35 savaş uçaklarının yedek parça ve mühendis eksikliği sebebiyle istendiği ölçüde misyonlara katılamadığını gösterdi. Jetlerin söz konusu eksiklikler sebebiyle misyonlarının sadece üçte birini gerçekleştirebildiği ifade edildi.



The Times gazetesinin haberine göre, kurumun hazırladığı rapor, gecikmeler, altyapı eksiklikleri ve uzman eksiği de dahil olmak üzere yaşanan sorunların “silahlı kuvvetlerin savaş kabiliyetini baltaladığını” gösterdi.



Denetçilerin verdiği bilgiye göre, F-35 savaş uçakları, 2024 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı’nın hedeflediği misyonların sadece yaklaşık üçte birini gerçekleştirebildi. Raporda, küresel düzeyde yaşanan yedek parça eksikliğinin ve İngiltere’de yaşanan F-35 mühendis eksikliğinin bu sorunu beraberinde getirdiği, bunun da “pilotlar için daha az uçuş saati” anlamına geldiği ifade edildi.



İNGİLTERE VE DÜNYADA YAŞANAN SORUNLAR GECİKMEYE YOL AÇIYOR



İngiltere Savunma Bakanlığı, ABD’nin öncülük ettiği küresel bir programın parçası olarak Lockheed Martin savunma şirketi tarafından üretilen uçakları 2012 yılında teslim almaya başlamıştı.



İngiltere toplam 138 adet F-35 savaş uçağı almak istediğini bildirmiş, bu uçakların 38’i teslim edilmişti. Diğer 10 uçak için de sipariş verildiği ifade edilirken, geri kalan uçakların satın alınmasıyla ilgili olarak henüz onaylanmış bir takvim bulunmuyor.

Savunma Bakanlığı, F-35 filosunun 2069 yılına kadar hizmette kalmasını bekliyor. Ulusal Denetim Ofisi’nin programa ilişkin değerlendirmesi ise uzun gecikmeler olduğunu ortaya koydu.



Buna göre, İngiltere’de geliştirilmiş füzelerin entegre edilmesi de dahil olmak üzere F-35’lerin silah ile donatılması planlarının 2030’lu yıllarda gerçekleşmesi bekleniyor.



Rapora göre, 48 uçaktan oluşması gereken ilk parti teslimat da mali baskılar ve küresel sorunlarla ilgili problemler dolayısıyla planlanandan daha yavaş gerçekleşiyor.



Yaşanan diğer sorunların arasında ise başta mühendislik pozisyonları olmak üzere bir dizi pozisyonda yaşanan personel eksikliği bulunuyor.



TOPLAM MALİYETİ 71 MİLYAR DOLAR



Rapora göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, tamamlanması gereken uçuş saatlerini ayda 10 saatten 7,5 saate indirmiş olsa da geçen yıl mart ayı itibarıyla bu hedeflere de ulaşılabilmiş değil.



İngiltere hükümeti, şimdiye kadar F-35 programına 11 milyar sterlin harcadı. Bu, daha önce kamuoyuna açıklanan meblağdan daha fazla harcama yapıldığı anlamına geliyor.



Rapora göre de F-35 programının İngiltere’ye toplam maliyeti 71 milyar sterlin olacak. Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, bu maliyetin 18,76 milyar sterlinden daha yüksek olduğunu bildirmişti.

