İngiltere'de fare ve çöp krizi sürüyor: Halk sağlığı riski ilan edildi

Birmingham Şehir Meclisi ile sendika arasında iş, maaş ve çalışma koşulları konularında yaşanan anlaşmazlık, çöp toplayıcılarının greve gitmesine neden oldu.



Unite sendikası, Başbakan Keir Starmer’ın liderliğini yaptığı ve şehir meclisinde çoğunluğu elinde tutan İşçi Partisi'nin uzun süredir müttefiki olsa da, son zamanlarda hükümeti giderek daha sert bir şekilde eleştiriyor.



Starmer’ın grev karşısındaki sert tutumu da, Birleşik Krallık’ın en büyük sendikalarından biri olan Unite ile ilişkilerin gerilmesine yol açtı. Grev nedeniyle şehir genelinde yol kenarlarında çöp yığınları birikmeye başladı.

FARE İSTİLASINA YOL AÇTI



Yol kenarlarında biriken çöp yığınları da, farelerin istilasına yol açtı. Sağlık Bakanı Wes Streeting, bu hafta yaptığı açıklamada halk sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Başbakan Yardımcısı Angela Rayner da, parlamentoda yaptığı konuşmada bu "sefaletin" sona erdirilmesi için çalıştıklarını söyledi.