İngiltere'de fare ve çöp krizi sürüyor: Halk sağlığı riski ilan edildi
İngiltere’nin en büyük ikinci şehri Birmingham’da çöp toplama grevi sırasında çürüyen çöp yığınlarıyla beslenen fareler, halk sağlığı krizi uyarılarına yol açtı. Uzun süredir devam eden anlaşmazlıkta ise henüz bir çözüm görünmüyor.
Birmingham Şehir Meclisi ile sendika arasında iş, maaş ve çalışma koşulları konularında yaşanan anlaşmazlık, çöp toplayıcılarının greve gitmesine neden oldu.
Unite sendikası, Başbakan Keir Starmer’ın liderliğini yaptığı ve şehir meclisinde çoğunluğu elinde tutan İşçi Partisi'nin uzun süredir müttefiki olsa da, son zamanlarda hükümeti giderek daha sert bir şekilde eleştiriyor.
Starmer’ın grev karşısındaki sert tutumu da, Birleşik Krallık’ın en büyük sendikalarından biri olan Unite ile ilişkilerin gerilmesine yol açtı. Grev nedeniyle şehir genelinde yol kenarlarında çöp yığınları birikmeye başladı.
FARE İSTİLASINA YOL AÇTI
Yol kenarlarında biriken çöp yığınları da, farelerin istilasına yol açtı. Sağlık Bakanı Wes Streeting, bu hafta yaptığı açıklamada halk sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Başbakan Yardımcısı Angela Rayner da, parlamentoda yaptığı konuşmada bu "sefaletin" sona erdirilmesi için çalıştıklarını söyledi.
BELEDİYE KESİNTİLERİNE SENDİKA İTİRAZI
Belediye, 2023 yılında fiilen iflas ettiğinin açıklanmasının ardından yerel harcamalarda kesinti yapmak zorunda kaldığını söylemişti.
İşçileri temsil eden sendika Unite, bu hamlenin işçilerin ücret artışını engellediğini ve bazı personelin rütbelerini düşürdüğünü, bunun da en kötü durumda yıllık maaşlarında 8 bin sterline varan bir kesintiye yol açtığını belirtiyor. .
Belediye ise adil bir teklif sunduğunu iddia ediyor ve grevdeki çalışanları, çöp kamyonlarının depolardan çıkmasını engellemekle suçluyor.
Öte yandan, 31 Mart itibarıyla kent genelinde yaklaşık 17 bin ton çöpün toplanmamış olduğu bildirildi.
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