İngiltere'de geleneksel yarış: 3 bin plastik ördek kanala bırakıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl düzenlelen plastik ördek yarışması bu yıl da yoğun ilgi gördü. Plastik ördekler kanala bırakıldı. Kıyasıya rekabet başladı.

İngiltere'de geleneksel yarış: 3 bin plastik ördek kanala bırakıldı

'nin başkenti 'da 17'ncisi düzenlenen geleneksel ördek yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. Etkinliğin amacı, yoğun bakımdaki bebek ve çocuklarla ilgilenen bir dernek için bağış toplamaktı.

kapsamında, bağışçılar istedikleri sayıda plastik ördeğe sponsor olabiliyor. Her ördek için 3 pound ödenirken, bağışçılar aynı zamanda bir tren bileti kazanma şansı da elde ediyor. Bu yılki yarışmada kanala 3 bin plastik ördek bırakıldı.

Yardım kuruluşunun başkanı, etkinliğe olan ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Başkan, "Bu güzel bir topluluk etkinliği. Bugün burada derneğimizi destekleyen birçok kişi bulunuyor. St Mary ve Queen Charlotte hastanelerinde tedavi görmüş çocuklar ve bebekler de etkinlikte bizimle birlikte. Onların burada bir araya gelip eğlenmelerini, 3 bin ördeğin suya bırakılışını ve bitiş çizgisine doğru yarışmalarını izlemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Köprüden kanala bırakılan ördekler, kürek sporcularının yardımıyla 100 metrelik mesafeyi aşarak bitiş çizgisine ulaştı. Etkinlik, katılımcılardan ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

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