İngiltere’de geri dönüşüm hedefleri tutmadı

İngiltere’de evsel geri dönüşüm oranları, hükmetin hedeflerinin gerisinde kaldı. Hanehalkı geri dönüşüm oranları İngiltere’de 2019’da yüzde 46 seviyesindeydi. 2020’de bu rakam yüzde 44’e düştü. Galler ise yüzde 56,5 oranıyla bu alanda hem Birleşik Krallık’ın hem dünyanın lideri oldu. Ülke bu sayede 400 bin ton karbon eşdeğerinin salınımını engelledi.

Diğer taraftan Birleşik Krallık genelinde çöp üretimi artıyor. 2020’de hanehalkı çöp üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 27 milyon tona ulaştı. İngiltere tek başına bu üretimin 22,6 milyon tonunu gerçekleştiriyor. Bu rakamın büyük çoğunluğunu da ambalaj atıkları oluşturuyor. Ülkedeki başka bir araştırmaya göre 2021’de ambalaj atıklarının yüzde 44’ü geri dönüştürülebildi.