İngiltere'de gıda güvenliği uyarısı: Ünlü marka raflardan toplatılıyor

İngiltere’nin önde gelen süpermarketlerinden Lidl, Alesto Raw Fruit and Nut Bars isimli atıştırmalıkların plastik yabancı madde riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.



Geri çağrılan ürünler kakao ve portakal, yaban mersinli ve tuzlu karamel aromalı barları kapsıyor.



Lidl tarafından yapılan açıklamada, “Plastik yabancı cisimlerin bulunma olasılığı nedeniyle bu ürünlerin tüketilmemesi önemle tavsiye edilmektedir. Ürünü satın alan müşteriler, ürünleri en yakın Lidl mağazasına iade ederek tam ücret iadesi alabilirler. Yaşanan rahatsızlık için özür dileriz” ifadelerine yer verildi.



Süpermarket ayrıca, İngiltere’deki mağazalarında bulunan diğer Alesto ürünlerinin bu geri çağırmadan etkilenmediğini vurguladı.



Gıda Standartları Ajansı, tüketicilere ürün satın alırken son kullanma tarihleri ve olası alerjen etiketleri konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca tüm güncel geri çağırma listeleri, ajansın resmi web sitesinden takip edilebiliyor.