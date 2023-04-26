İngiltere'de gıda krizi: Yardım kolisi sayısı yüzde 37 arttı

Gelir izleyiciler, İngiltere'deki hane halkının, 1950'lerde karşılaştırılabilir kayıtların başlamasından bu yana yaşam standartlarında iki yıllık en büyük daralmanın ortasında olduğunu tahmin ediyorlar.



Geçen hafta yayınlanan resmi veriler, genel tüketici fiyatları enflasyonunun Mart ayında yüzde 10,1'e düştüğünü gösterdi.



Ancak gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 daha yüksek oldu ve bu, Ağustos 1977'den bu yana görülen en büyük artış oldu.



Sektör verilerine göre Nisan ayında bakkaliye enflasyonu yüzde 17,3 oldu.