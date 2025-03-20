İngiltere'de gizemli kırmızı boyalar: "Genelev" yazıları endişe yarattı

Bu hafta, Londra'nın kuzeydoğusundaki Walthamstow kentinde evlerin ön cephelerinde beliren gizemli kırmızı boyalar tartışmalara neden oldu.



Sadece Walthamstow'da değil, Huddersfield, Bradford, Reading ve Londra'nın diğer semtlerinde de yaşanan olaylarda, evlerin ön kapılarına sıçrayan kırmızı boya ile birlikte, "genelev" kelimesi ve bazı sayılar da yazıldı.



Olaylar, mahalle sakinleri ve sosyal medyada geniş tartışmalara yol açtı. Yerel sakinler, çete bağlantılı faaliyetlerden Gazze'deki savaşla ilişkilendirilen iddialara kadar birçok farklı teori ortaya attı. Walthamstow'daki Cazenove Yolu'nda yaşayan bir çift, evlerinin ön yüzeyine kırmızı boya sıçratıldığını ve bir mektup aldıklarını ancak bir kanıt bulunmadığını belirtti. Çift, "Gerçekten çok üzücü. Evimizin neden boyandığını da bilmiyoruz" dedi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI



Polis, olayların yerel ve Londra dışındaki diğer benzer olaylarla bağlantısı olup olmadığını araştırmak için soruşturma başlattı. Ancak şu ana kadar hiçbir tutuklama yapılmadı.



Walthamstow Milletvekili Stella Creasy, bu tür olayların ülke çapında yaşanmasına rağmen merkezi bir soruşturma koordinasyonunun olmamasının son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.



Reading, Bradford ve Huddersfield gibi farklı şehirlerde de benzer olaylar meydana geldi. Reading'de bir binanın yan cephesine kırmızı ve siyah boya ile "genelev" yazılmışken, Bradford’da apartman bloklarına yapılan saldırılarla "genelev" kelimeleri duvarlara yazıldı. Huddersfield’da ise, "genelev 3" ifadesiyle bir binanın duvarına boya sıçratıldı.



Yerel sakinler, bu olayların mahallelerinde korku yarattığını, yaşananların ardında neyin yattığını ve sorumluların kim olduğunu merak ediyor.