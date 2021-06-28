İngiltere'de gizli belge soruşturması: Rusya'yla çatışma dosyaları durakta bulunmuştu

İngiltere'nin güneyinde bir otobüs durağında, içinde Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler yer alan dosya bulundu.



Dosya, geçen geçen hafta Karadeniz'de yaşanan gemi kriziyle ilgili hassas belgeler içeriyor.



Sokakta bulunan dosya, hem gemi kriziyle ilgili ayrıntıları ortaya çıkardı hem kamu kurumlarının güvenliğiyle ilgili tartışmayı derinleştirdi.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre dosya, Salı günü, isminin gizli tutulmasını isteyen halktan biri tarafından bulundu.

Çarşamba günü ise Karadeniz'deki gemi krizi yaşandı. Olayda, İngiliz destroyeri "Defender", Kırım karasularına girmiş, Rusya gemiye uyarı ateşi açmıştı.

BÜTÜN PLAN BELGELERDE



BBC'nin haberine göre dosyada, bu olayla ilgili elektronik posta yazışmaları, sunumlar ve toplantı tutanakları yer alıyor.

Rusya'nın İngiliz savaş gemisinin Kırım karasularına girmesine nasıl tepki vereceğine dair öngörülerde bulunuluyor.

Belgelere bakılırsa konu, olaydan iki gün önce tartışılmış. Dosyadaki bilgilere göre, İngilizlerin Rusya'dan daha sert bir tepki beklediği anlaşılıyor.



Sokakta bulunan dosyada NATO’nun Afganistan’dan asker çekmesi sonrası İngiliz ordusunun bölgede kalma planları da var.

Belgelerde hassas askeri öneriler de yer alıyor.



Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dosyayla ilgili personelin, belgelerin kaybolduğunu bakanlığa bildirdiği aktarıldı.

Çok hassas belgelerin güvenliğiyle ilgili durum hakkında soruşturma başlatıldı duyuruldu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram hesabı üzerinden, ünlü film kahramanı İngiliz ajan James Bond'a gönderme yaparak İngilizlerle dalga geçti.

Zaharova, "Londra, son provokasyonunu gizlemek için bir dizi yalan uydurdu ama James Bond artık eskisi gibi değil" dedi.

İNGİLTERE VE RUSYA'NIN KARADENİZ'DEKİ KARŞILAŞMASI

Geçen hafta Karadeniz'de savaşın eşiğinden dönüldü. İngiltere Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender'a Rusya tarafından ateş açılmıştı.

Moskova, İngiltere savaş gemisinin Rusya karasularını ihlal ettiğini ve uyarılara cevap vermediğini açıklamıştı. Rusya ardından gemiye doğru iki uyarı ateşi açtıktan sonra geminin yakınlarına dört bomba atmıştı.

İngiltere karasuları ihlalini ve uyarı ateşi açıklamalarını reddedince Rusya HMS Defender'ın görüntülerini paylaşmıştı.

Rusya kendi karasuları olarak ilhak ettiği Kırım'ı kastediyor.